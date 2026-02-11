Oliu beneeix l’arribada d’Armengol per liderar la “transformació tecnològica” del Banc Sabadell

El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, no ha faltat en la seva tradicional visita anual –ja en van 20– a la Cambra de Comerç per oferir davant l’empresariat, representants de les principals entitats econòmiques i empresarials locals i comarcals, i polítics, les perspectives econòmiques per aquest 2026 i compartir el full de ruta del banc que presideix. Una trobada, la d’enguany, especial, en tractar-se de la seva primera aparició pública a la ciutat després de conèixer-se el resultat de l’opa del BBVA.
“El 2025 ha sigut un anys intens pel –banc– Sabadell. Han passat coses importants, com el retorn de la seu social a la plaça de Sant Roc, que tanca una etapa que no sabíem si seria definitiva. Marca una normalització econòmica i política al país. Amb l’opa també s’ha tancat una etapa. El banc –Sabadell– continua sol, i això ens omple de satisfacció i també d’una enorme responsabilitat”, ha assegurat Oliu, còmode per ‘jugar a casa’ i trobar-se, de nou, amb amics i coneguts de Sabadell.
Davant una nodrida representació d’accionistes minoritaris del Banc Sabadell, entre els quals bona part de la Junta de l’Associació d’Accionistes Minoritaris del Banc Sabadell, el banquer sabadellenc ha aprofitat l’ocasió per lloar la “gran tasca” de l’actual conseller César González-Bueno, qui deixa “un equip molt sòlid i crescut” per donar pas a una etapa “amb gent més jove”, beneint el nomenament del terrassenc Marc Armengol: “És “una persona jove, amb experiència internacional que ens ajudarà a fer front als reptes de transformació tecnològica”, ha defensat.
Un repte que liderarà per fer de l'entitat "el millor banc d'empreses d'Espanya", fent tàndem amb el sabadellenc Carles Ventura –nou membre del Consell d’Administració després de ser nomenat conseller director general de Negoci a Espanya– en la parcel·la del negoci del Banc Sabadell que dona una “perspectiva de tranquil·litat cap al futur”, ha afegit, davant la presència del mateix Ventura; del secretari general del Banc Sabadell i vicesecretari del Consell d’Administració, Gonzalo Barettino, i Virginia Zafra, directora general de Comunicació i membre del Comitè de Direcció, entre altres ‘primeres espases’ de l’entitat.
Inflació "controlada" i uns tipus d'interès que "crec que no els tocaran"
En clau econòmica global, Oliu ha citat l'enquesta del Fòrum de Davos per compartir els principals perills presents, com la confrontació geopolítica, els conflictes armats, els fenòmens meteorològics, la polarització i a la desinformació. Malgrat tot, i un escenari aranzelari, amb una afectació limitada, les previsions apunten a una continuïtat del creixement global per enguany, amb una inflació "controlada" i uns tipus d'interès a Europa que "crec que no els tocaran".
A l'Estat, l'economia durant el 2025 va créixer un 2,8% i per aquest 2026, malgrat perspectives moderades (2,2%) –creu que serà superior–, se situa per sobre la zona euro. Factors com el creixement demogràfic fruit de la immigració, els fons europeus Next Generation i el bon comportament de la demanda interna i l'augment de la inversió privada, generen un 2026 "favorable" amb "vents de cua" en l'economia espanyola.
Però no tot han sigut lloances en la situació espanyola: Oliu s'ha mostrat especialment crític en matèria d'infraestructures i d'habitatge. Respecte a la primera qüestió, el banquer ha dit que és "obvi que cal refer i mantenir" les infraestructures, i en matèria d'habitatge ha alertat que "les polítiques actuals fan l'efecte contrari, aprofundint un problema social que es va fent gran i que va malament per l'harmonia social". En aquesta línia, Oliu ha demanat fer un "reset" perquè les polítiques "d'esquerres", "no el soluciones, l'agreugen amb limitacions. L'única solució és augmentar l'oferta".
Alhora, ha alertat sobre algunes qüestions de "tensió" en l'economia, alguns "colls d'ampolla" al mercat laboral: "Falta mà d'obra, també qualificada, pressió dels salaris i manca de matèries primeres. Són elements bàsics de producció de l'empresa i això és un factor limitador del nostre creixement". Tampoc ha deixat passar per alt l'absentisme, un "problema de país", que rau en la "disciplina i responsabilitat col·lectiva".
Finalment, sobre el sector bancari ha destacat les bones mètriques de rendibilitat, liquiditat i solvència, en un "moment que no l'havia vist mai en 40 anys". Tanmateix, ha assenyalat que el debat sobre la integració bancària europea continuarà obert i que la transformació tecnològica marcarà el futur immediat del sector.