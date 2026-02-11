ARA A PORTADA
L'educació, en vaga a Sabadell: "La sensació a l'escola és frustrant. No arribem a tot" Sergi Gonzàlez Reginaldo
Alumnes del Samuntada fan arribar a l'Ajuntament millores pel pati: "En dies de molt sol, ens hem posat sota les taules de ping-pong" Sergi Gonzàlez Reginaldo
Les ratxes de 70 km/h provoquen caigudes d'arbres, branques i altres afectacions a Sabadell i el Vallès Marc Béjar Permanyer
La Gran Via, tallada per la manifestació amb motiu de la vaga educativa
Els manifestants han ocupat l'asfalt entre proclames i crits en el marc de la jornada d'aturades