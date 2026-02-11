ARA A PORTADA

La Gran Via, tallada per la manifestació amb motiu de la vaga educativa

Els manifestants han ocupat l'asfalt entre proclames i crits en el marc de la jornada d'aturades

Publicat el 11 de febrer de 2026 a les 10:11
Actualitzat el 11 de febrer de 2026 a les 10:21

La Gran Via de Sabadell ha quedat tallada amb motiu de la vaga educativa convocada aquest dimecres 11 de febrer. Diversos professors i professionals del sector s'han reunit a les portes dels Serveis Territorials d'Ensenyament al Vallès Occidental aquest matí per reivindicar unes millores a les condicions laborals i han ocupat, inicialment, el lateral de via i, posteriorment, han avançat pel carril central fins a aturar el trànsit. 

Fotos de Juanma Peláez:

