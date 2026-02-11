Les ratxes de 70 km/h provoquen caigudes d'arbres, branques i altres afectacions a Sabadell i el Vallès

El temporal de vent ha provocat diferents incidències a Sabadell i al conjunt del Vallès Occidental -prop de mig centenar de trucades al 112-, una de les comarques on més s'està notant l'episodi meteorològic advers (la segona per darrere del Barcelonès). A la ciutat i la rodalia, les ratxes han fregat els 70 km/h, segons dades de les estacions automàtiques del Meteocat. Això ha provocat la caiguda d'algun arbre, branques, elements de diversos edificis i altres desperfectes en la via pública, com la presència de materials de suro d'una obra. Afortunadament, sense causar ferits, més enllà dels danys materials.
Des de primera hora, el telèfon d'emergències ha rebut més d'una desena d'avisos per afectacions a Sabadell, que esquitxen diferents indrets. Al carrer de l'Himàlaia, per exemple, ha caigut una coberta d'un celobert. Al de Lusitània ha caigut un tendal i a la plaça dels Llorers els veïns han advertit d'una branca que s'havia precipitat. En altres punts, els contenidors s'havien mogut pel vent, dificultant el trànsit. Una de les sortides més rellevants ha estat a l'avinguda de Matadepera, on ha caigut un arbre. Al carrer de Sol i Padrís, els residents han alertat pel risc de caiguda d'un altre exemplar, un fet que ha mobilitzat una dotació per evitar el desenllaç.
Els Bombers de la Generalitat han atès més de 320 avisos entre la mitjanit i les nou del matí pel fort vent que afecta Catalunya, la majoria des de les set. Les comarques amb més trucades han estat el Barcelonès i el Vallès Occidental, a més de l'Oriental. A la comarca, s'han registrat 91,8 km/h a Terrassa, segons el Meteocat. La xarxa viària s'ha vist afectada per les inclemències. A la carretera fins a Castellar, fonts del cos constaten la presència d'almenys dos arbres caiguts a la C-1415a. També a la B-124, i ja en terme municipal de Castellar, ha caigut algun altre exemplar que provocava problemes circulatoris en algunes de les vies més concorregudes. Més enllà de les incidències viàries, els efectius també s'han desplegat pel risc de caiguda de sostres i fanals a la via pública.
Protecció Civil té activada l'alerta del pla Ventcat. Els Ajuntaments també han fet una crida a la prudència i precaució davant d'un nou episodi que sacseja casa nostra. L'avís per fort vent s'estén durant tota la jornada d'aquest dimecres i continuarà al llarg de dijous, on fins i tot podria aguditzar-se.