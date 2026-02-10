Alumnes del Samuntada fan arribar a l'Ajuntament millores pel pati: "En dies de molt sol, ens hem posat sota les taules de ping-pong"

“En dies de molt sol, ens hem arribat a posar sota les taules de ping-pong, tot i que tampoc fan gaire ombra, la veritat”. Ho expliquen el Ton, el Maür, l’Ona i la Caterina, quatre alumnes de quart de l’escola Samuntada, que aquest dimarts –juntament amb la resta de companys– han traslladat a l’Ajuntament de Sabadell una proposta per transformar el pati del centre. Durant mesos, han estat investigant per què el pati s’escalfa tant i redactant solucions concretes que ara han presentat a la regidoria d'Educació.
"Tot va començar a principi de curs, quan vam veure que a l'estiu el pati de l'escola arribava a 36 graus", expliquen els quatre estudiants. I no només han detectat problemàtiques, sinó que les han estudiat amb criteris científics. “Hem comprovat amb quatre termòmetres que al ciment fa molta més calor que a la terra”, expliquen, com una de les conclusions dels seus treballs.
Dues pistes i massa ciment
La tutora del grup, Georgina Nebot, destaca que el projecte neix d’una demanda compartida per infants, famílies i treballadors de l'escola. “Tenim un pati amb dues pistes enormes, de ciment i amb molt poca ombra. A l’estiu fa molta calor i l’espai de joc queda molt reduït”, relata. "Els hem de demanar que es posin gorres i que beguin aigua constantment", afegeix la docent. Han convidat experts, han analitzat com era el pati antigament i han acabat elaborant una proposta que implicar generar més espais d'ombra. El projecte, que també ha implicat famílies i altres cursos, ha culminat amb la presentació formal del projecte, amb una 'performance' a la plaça de Sant Roc i amb cartells informatius a la façana de l'Ajuntament.
Des de l’AFA, el seu portaveu David Segura subratlla que els alumnes “han entomat el projecte d’eliminar una pista de les dues que tenim al pati perquè necessiten ombres per poder jugar i estar tranquils quan fa més calor”. L’objectiu, diu, és transformar el pati perquè “deixi de semblar un equipament esportiu i sembli més una escola, amb més verd, més ombra i menys protagonisme de les pistes de futbol.
L'Ajuntament: "Va en la línia del que anem fent"
Com a regidor d'Educació en funcions, Eloi Cortés ha acompanyat els alumnes durant la presentació del projecte i ha valorat positivament la iniciativa. Cortés ha recordat que l’Ajuntament ja està treballant per adaptar les escoles al canvi climàtic, amb mesures com ventiladors, ombralls i altres actuacions. "El que ens han explicat va molt en la línia del que anem fent", ha expressat. Tot i que ha assegurat que, “a curt termini no podrà ser”; Cortés ha apuntat que el projecte "queda recollit" i que hi ha “la voluntat que hi hagi més verd als patis”, tant al Samuntada com a altres escoles.