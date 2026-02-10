La teoria de l'entrepà contaminat torna a guanyar força com a origen del brot de pesta porcina

L'informe encarregat pel Ministeri d'Agricultura per intentar establir l'origen del brot de pesta porcina africana (PPA) detectat en porcs senglars a Cerdanyola el novembre de l'any passat descarta que sortís de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i torna a apuntar a la teoria del menjar contaminat. Segons explicita la investigació, els resultats de la caracterització genètica del virus extret dels animals infectats no ha permès establir "de manera directa" un origen geogràfic o epidemiològic concret del brot, però sí ha permès definir "una firma genòmica diferencial" i descartar la relació amb focus prèviament documentats.
Aquesta evidència, afegeix l'informe, resulta "insuficient per ella mateixa" per atribuir l'origen del virus a una via específica d'introducció. És per això que el comitè científic per a assessorament en relació amb el brot de PPA va considerar "necessari" avaluar diferents escenaris "plausibles" d'introducció del virus. El primer dels escenaris avaluats és l'alliberament accidental del virus des d'un laboratori d'investigació, atès que el virus detectat mostrava una similitud "elevada" amb una soca de referència utilitzada àmpliament en activitats de recerca i es va trobar per primer cop a la vora de les instal·lacions del CRESA-IRTA. Però les proves que es van fer a l'entorn d'aquest escenari mostren que no hi ha coincidència genètica entre el virus detectat als senglars contaminats i els que s'utilitzen al laboratori.
Un estudi "provisional"
En canvi, l'estudi veu més "coherent" que la introducció del virus fos "a llarga distància" mediada per activitats humanes, "particularment a través de productes carnis o restes de menjar contaminat". L'informe assegura que aquesta via d'introducció constitueix el "mecanisme més comú de dispersió" de la PPA a grans distàncies. En el cas concret del brot de Cerdanyola, l'escenari coincideix amb "patrons històrics" de dispersió de la PPA com ara l'aparició "aïllada" del focus, l'absència de focus intermedis en països veïns, la localització del brot en un entorn "altament connectat" amb mobilitat humana "elevada" i amb una xarxa d'infraestructures viàries i ferroviàries "densa" o la "divergència genètica" en relació amb els llinatges dominants a Europa. En tot cas, el comitè subratlla que l'anàlisi s'ha de considerar "estrictament provisional", per la qual cosa, "resulta improcedent" a hores d'ara fer "afirmacions o valoracions" sobre les "probabilitats o possibilitats" d'un o altre origen del virus causant del brot, fonamentalment per un "criteri de no interferència" amb les investigacions que s'estan duent a terme, tant en via administrativa com judicial.
El conseller d'agricultura, Òscar Ordeig, ha celebrat l'informe del Ministeri d'Agricultura, però ha demanat "no abaixar la guàrdia". En declaracions a 3Cat, el responsable ha afirmat que “s’estan fent les coses bé”, però ha remarcat que “no ens podem relaxar” i que cal mantenir el perímetre de seguretat de sis quilòmetres al voltant del focus del brot. El conseller ha advertit que el brot encara “no ha acabat” i ha reclamat prudència i fermesa en la resposta, tot i l’evolució favorable del dispositiu de contenció. L’Institut de Recerca en Biomedicina (IRB) ja havia descartat el desembre passat que la malaltia tingués l'origen als laboratoris de Bellaterra.