Un camió, completament calcinat a una àrea de servei de Cerdanyola del Vallès

Un camió va quedar completament calcinat dilluns passat al migdia a l'àrea de servei de Bellaterra, a Cerdanyola del Vallès. Per causes que es desconeixen, la tractora del vehicle, que transportava caixes i material d'exposició de fusta i plàstic, va cremar completament i tres dotacions dels Bombers de la Generalitat van intervenir en l'extinció de l'incendi. L'avís va saltar a les 14:10 h i ràpidament els efectius es van dirigir cap al punt del sinistre. Segons informen fonts oficials del cos, van inundar la part cremada amb escuma per evitar que el foc afectés la càrrega. Gràcies a la ràpida intervenció del cos de rescat, el semiremolc no es va veure afectat i va ser recollit per un altre vehicle. Afortunadament, no hi va haver ferits i tan sols va quedar afectada la part de la cabina del camió. \r\n\r\n\r\nExtingim l'incendi d'un camió que ha cremat a l'àrea de servei de Bellaterra, Cerdanyola del Vallès (avís 14.10h @112). Ha afectat la tractora, que ha cremat totalment, i hem evitat que el foc propagués al semiremolc.\r\n\r\nNo consten ferits.\r\n\r\n3 🚒 #bomberscat pic.twitter.com/SjWPaJa4ca\r\n— Bombers (@bomberscat) February 9, 2026\r\n\r\n\r\n \r\n