Quins són els graus més ben valorats a la UAB?

Encara és aviat per fer la preinscripció universitària i triar per quin grau optaran els nous estudiants del campus de la UAB. Però molts joves ja comencen a pensar-hi i a perfilar el seu camí de cara al curs que ve. De moment, els estudiants que han acabat les diverses disciplines al centre amb seu a Bellaterra han rebut en les últimes setmanes una enquesta per valorar diferents aspectes. El conjunt d'universitats catalanes, en coordinació amb AQU Catalunya, realitzen des de l'any 2015 un qüestionari -que s'ha anat ampliant a totes les modalitats acadèmiques- per conèixer quina és la satisfacció de la població titulada recent en relació amb la carrera que acaben de tancar.
L'enquesta proporciona indicadors comuns per a la millora dels ensenyaments en les dimensions de satisfacció amb l'aprenentatge, els serveis i equipaments o l'impacte personal que ha tingut en l'alumne. El darrer treball de camp es va iniciar l’1 de desembre del 2025 i va finalitzar el 31 de gener passat. L'anterior, tancat dos anys abans, ja té els resultats, que poden orientar els joves més indecisos per saber la valoració que en fa la comunitat estudiantil que hi ha passat. Posant la lupa a la Universitat Autònoma de Barcelona, hi ha dos factors que a priori donen tranquil·litat: tots els graus estan aprovats -la nota mitjana de satisfacció del conjunt de graus està al voltant del 7,3- i el percentatge mitjà d’estudiants que repetirien el grau triat també supera el 73%. Tres de cada quatre farien la mateixa elecció.
Analitzant l'informe, pel que fa a la nota de satisfacció global, els graus més ben valorats pels estudiants de la UAB són Matemàtiques, que lidera el rànquing amb un 8,5, seguida de Ciències Polítiques i Física i Matemàtiques, totes dues amb un 8,1. Es tracta d’estudis que comparteixen una valoració molt positiva per part de l’alumnat, cosa que apunta a una bona sintonia entre expectatives, continguts i experiència universitària. A l’altre extrem, els graus amb una satisfacció més baixa són Comunicació Audiovisual (5,6), Educació Social (5,7) i Periodisme (5,8). Se situen per sota de la mitjana del conjunt de graus, fet que pot indicar una disparitat entre el que els estudiants esperaven trobar i el que realment han viscut.
Repetirien el grau?
Si ens fixem en el percentatge d’estudiants que afirmen que tornarien a triar el mateix grau, el panorama reforça algunes d’aquestes tendències. Ciències Polítiques destaca clarament, amb un 91,7% d’estudiants que repetirien elecció, seguida de Medicina (88,7%) i Educació Infantil (85,7%). En aquests casos, no només hi ha una bona valoració general, sinó també un alt grau de convenciment respecte a la decisió presa. En canvi, els nivells de penediment més alts es concentren en Estudis de l’Àsia Oriental (52%), Enginyeria de Materials (52,6%) i Comunicació Audiovisual (56%). Aquests percentatges indiquen que només una mica més de la meitat de l’alumnat que en surt recorreria el camí fet.
Un dels elements més interessants de les dades és la desconnexió entre la nota de satisfacció i la possibilitat de repetir el grau en alguns estudis. Hi ha casos clarament paradigmàtics. Enginyeria de Materials, per exemple, presenta una nota de satisfacció alineada amb la mitjana (7,2), però només un 52,6% dels estudiants tornaria a triar el mateix grau si fes marxa enrere. Una situació similar es dona a Estudis de l’Àsia Oriental, amb una valoració de 6,7, però amb el percentatge més baix de repetició (52%). Alhora, Comunicació Audiovisual combina una de les notes més baixes (5,6) amb un percentatge reduït d’estudiants que repetirien el grau (56%). En l'altra cara de la moneda, alguns graus mostren l’efecte invers: Fisioteràpia, amb una satisfacció relativament moderada (6,5), registra un 80,6% de gent que repetiria, mentre que Química (7,2) arriba al 84%.
Novetats per al curs 2026-2027
En paral·lel, el curs 2026-2027 la UAB impartirà el nou doble grau en Psicologia i Criminologia, el grau en Estudis d’Àsia Oriental oferirà una nova especialització en coreà i dos graus de l'àmbit humanístic viuran una profunda renovació: el grau en Humanitats i Gestió de la Cultura i el grau en Història.