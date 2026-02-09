La xarxa d'autobusos, remei temporal contra el caos a Rodalies

L'arrencada del 2026 ha desencadenat una crisi en la mobilitat ferroviària que feia temps que amenaçava de paralitzar el país. Els problemes a Rodalies -primer, per talls en el servei després del despreniment a Gelida; i ara per la vaga de tres dies en el servei de trens de Renfe- ha donat arguments a uns usuaris que busquen alternatives per arribar a les seves destinacions habituals sense que el trajecte s'eternitzi. Des de l'esclat de les múltiples afectacions, la Generalitat de Catalunya ha pal·liat els efectes de la reducció de freqüències a les vies amb un reforç de les expedicions per carretera.
Segons expliquen des del Departament de Territori, aquesta setmana es mantenen els 230 vehicles 'extra' de les línies regulars als corredors habituals, amb l’objectiu de facilitar la mobilitat de la ciutadania mitjançant el transport públic. Els increments es fan a tot Catalunya, especialment a la província de Barcelona, on hi ha els corredors amb més afluència. Un dels aspectes que des de la conselleria especifiquen és que hi ha flexibilitat per redistribuir els vehicles en funció de la demanda real i les necessitats de cada territori. Un fet que pot modificar el mapa de sortides d'un dia per l'altra. En paral·lel, a l’àrea metropolitana de Barcelona, l’AMB manté un reforç específic amb dinou autobusos addicionals al Baix Llobregat sud, millorant la cobertura als municipis de Castelldefels, Gavà i Viladecans.
Al Vallès Occidental, hi ha diverses millores en la xarxa de busos, la majoria amb destinació Barcelona. Però també la UAB. L'e4 (Ripollet-Barcelona) suma tres autocars; la línia 620, que cobreix el recorregut Ripollet-Cerdanyola-Montcada-Barcelona, en suma un; i el 648 entre Montcada, Ripollet i la UAB fins a Bellaterra incorpora també un altre vehicle. De la mateixa manera, l'e10, que fa el trajecte Barcelona-Santa Perpètua-Sentmenat suma dues sortides més diàries.
El campus universitari és un dels principals pols d'activitat. Per això, Moventis també ha incorporat una desena d'aparells a l'e3 que cobreixen el viatge entre les facultats de Bellaterra i Barcelona, amb parada a Cerdanyola. Des de Sant Cugat, a l'A4, també se n'ha sumat un amb parada final a la capital catalana. En el C5 (Sabadell-Terrassa) hi ha també dues noves oportunitats de pujar al bus i a l'A1 (Sabadell-Barberà-Barcelona) se n'han afegit vuit. “Em porta menys maldecaps per fer la rutina diària”, deia en la primera jornada de vaga Dídac Maroto, que agafa l’A1 per anar a treballar a Sabadell. Fa més o menys mig any que es va passar al bus, “abans que comencessin totes aquestes complicacions” a la xarxa ferroviària. Un fet que tensiona el servei i provoca cues a les principals parades de les ciutats.
Sigui com sigui, les mesures s'orienten a canalitzar l'increment de passatgers en vehicles que habitualment ja van al límit de la seva capacitat. Una situació que no només es viu per carretera. De la mateixa manera, també s'ha reforçat el servei de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a les línies de Barcelona–Vallès i Llobregat–Anoia. El reforç s’activa a partir de les 16 hores i es manté fins a aproximadament les nou de la nit. Durant aquest horari, s’ofereix el mateix nivell de servei que a l’hora punta del matí, amb la màxima capacitat disponible i tot el parc mòbil en circulació. Les estacions de Sabadell d’FGC acumulaven un 32% més de validacions en la primera setmana de caos ferroviari a Renfe.