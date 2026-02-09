Cau un grup criminal itinerant especialitzat a assaltar habitatges unifamiliars

Un operatiu conjunt de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil ha desarticulat un grup criminal itinerant especialitzat a assaltar habitatges unifamiliars arreu d'Espanya. A Catalunya, el primer robatori es va produir a Sant Cugat del Vallès. En total s'han detingut quatre persones per la comissió de 25 delictes de robatori amb força en domicilis de les províncies de Barcelona, Girona, Madrid, Àlaba, Guipúscoa i Cantàbria. El grup havia arribat a robar en quatre i cinc residències en una mateixa tarda. La investigació policial es va iniciar durant l'octubre del 2025 arran d'un augment de casos de robatoris en domicilis d'una zona concreta de la Comunitat de Madrid i, posteriorment, es va detectar que el mateix grup també actuava en altres punts de l'Estat.
En el transcurs de la investigació, es va poder esbrinar que l'organització criminal estava establerta en un habitatge de la localitat de Barcelona i tenia un vehicle que feia servir per cometre els delictes. Pel que fa al seu modus operandi, els pispes actuaven quan es feia de nit, aprofitant l'absència dels propietaris a l'interior, i accedien als habitatges després de saltar les tanques perimetrals i forçar alguna de les finestres amb la intenció de sostreure objectes de valor, com ara joies, rellotges i diners en efectiu. En ser un grup itinerant, duien a terme 'campanyes' de fins a cinc dies de duració, arribant a cometre entre quatre i cinc robatoris en una mateixa tarda.
L'operatiu policial va finalitzar amb la detenció a Lleida de la totalitat del grup criminal mentre tornava del País Basc. Es van recuperar més de 6.000 euros en efectiu, joies i altres objectes valorats en més de 100.000 euros. En total, se'ls imputa 25 fets delictius contra el patrimoni a les demarcacions de Barcelona, Girona, Madrid, Àlaba, Guipúscoa i Cantàbria. La investigació continua oberta i no es descarta la vinculació del grup amb una vintena de fets delictius més comesos durant el 2025.