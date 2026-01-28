Sant Cugat impulsa una iniciativa que pretén potenciar la cultura i el català. Després d'engegar l'any passat la Setmana del Català, ara l'objectiu és aprofitar la força del setè art per potenciar la llengua. El primer Cicle de Cinema en Català de Sant Cugat oferirà mensualment als espectadors una pel·lícula de temàtica diversa. El format arrenca aquest divendres a les 19 hores, amb la primera projecció: La Invasió dels Bàrbars, dirigida per Vicent Monsonís. Els films arribaran als Cinemes Sant Cugat. "L'any passat vam projectar dues pel·lícules en el marc de la setmana. Va funcionar molt bé i vam decidir oferir-ho de manera periòdica. Amb aquest propòsit, es va treballar per tenir aquest primer cicle que ara veu la llum", detalla en declaracions al Diari la regidora de Política Lingüística, Núria Fernández, que reivindica el paper del departament santcugatenc.
La responsable emfatitza que totes les propostes seran pel·lícules catalanes i en català. "Aquest projecte neix perquè el català no té una presència normal ni garantida a les sales de cinema. Ni com a llengua original ni tampoc en versió subtitulada. Malauradament, continua sent una excepció. I no és perquè no hi hagi produccions o públic interessat", sosté. En canvi, assenyala un sistema de distribució que no prioritza ni defensa el seu paper com a factor important a l'hora de fomentar l'idioma. Les pel·lícules es projectaran el darrer divendres de cada mes, a les 19 hores. Com a excepció, el film del mes de febrer es projectarà dissabte 28 a les sis en tractar-se de la pel·lícula infantil i familiar, Olívia i el Terratrèmol Invisible.
L’Ajuntament i El Cinèfil, mitjà dirigit pel santcugatenc Joan Ramon Armadàs especialitzat en el setè art, han impulsat conjuntament el projecte. La voluntat és separar la programació del cicle de la resta de propostes de la cartellera habitual. "Si pot ser d'actualitat, bé. Però no és indispensable. No busquem aprofitar les sessions ja programades, sinó afegir aquesta sessió els divendres. La sessió zero va ser Frontera i va anar molt bé", destaca Fernández. Després de cada acte, a més, es farà un fòrum. Un debat obert amb productors, directors, guionistes o actors convidats que reflexionin sobre la pel·lícula i la situació de la indústria cinematogràfica en català. "Volem que el català sigui present a totes les sales de cinema i no de manera residual", tanca.
Trenquem la Perspectiva és el fil conductor de la mostra, sense parangó al territori vallesà des d'una perspectiva local i amb aquesta mirada lingüística tan marcada. De moment, ja s’han tancat els títols de les primeres quatre pel·lícules, que es podran veure fins al mes de maig. L'agost i el desembre no es preveuen passis. La resta de títols s’anunciaran més endavant per donar temps que es puguin presentar i projectar les noves estrenes cinematogràfiques previstes pel primer semestre de l’any. Sant Cugat vol ser una referència en el món del cinema en català.