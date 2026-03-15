El Centre Ocupacional Xalest surt al carrer per reivindicar la inclusió amb la 14a Festa a la Ciutat

La plaça del Doctor Robert ha estat escenari aquest diumenge 15 de març de la catorzena edició de la Festa a la Ciutat del Centre Ocupacional Xalest. Una jornada inclusiva i festiva que té com a objectiu apropar la tasca de l'entitat a la ciutadania i donar visibilitat a les persones amb discapacitat intel·lectual. "Estem aquí per mostrar el nostre treball i que els sabadellencs i sabadellenques coneguin tot el que som capaços de fer", explica la directora tècnica del centre, Olga Pont.
Cada nova edició de la festa tracta una temàtica diferent i, en aquesta ocasió, el protagonista ha estat l’esport. Durant tota la jornada s’han organitzat diverses activitats esportives obertes al públic, amb l’objectiu de fomentar la participació i la inclusió.
Entre les propostes hi ha hagut tenis taula, minigolf o bitlles catalanes, així com diferents dinàmiques per experimentar l’esport adaptat. Un dels moments destacats ha estat la demostració d’hoquei inclusiu amb la participació de l’equip Matadepera 88, amb el qual col·labora el centre.
Pont ha subratllat que arribar a la catorzena edició és motiu de celebració per a l’entitat. "Significa tot un orgull que encara Sabadell, com a municipi, ens cedeixi aquest espai, i orgull de poder continuar reivindicant tots els drets socials, en un moment en què els necessitem més que mai", ha afirmat.
La directora tècnica també ha remarcat la importància de l’activitat física per a les persones amb discapacitat intel·lectual: "L’esport té molt de valor perquè les persones amb discapacitat intel·lectual al llarg de la seva vida tendeixen més al sedentarisme i els costa més moure’s. Nosaltres intentem fer-ho de la manera més lúdica possible perquè el cos no es deteriori més", ha explicat.
A més de les activitats esportives, la festa també ha inclòs una petita rifa solidària per recaptar fons. Els diners obtinguts es destinaran a finançar material esportiu i a continuar impulsant projectes d’activitat física dins del centre.
