Es jubila dels escenaris una autèntica estrella de rock

Es jubila una estrella del rock després d’una carrera impossible d’imaginar per aquell adolescent que amb tota la il·lusió del món es va fabricar la seva primera guitarra. Exmembre del mític grup sabadellenc Los Watusi, a més de Los Rebeldes i Els Duendes, Robert Cantó s’acomiadarà dels escenaris amb 80 anys en un concert a la CavaUrpí, dissabte a les 21h.
Ha rejovenit durant els últims mesos, ja que ha estat tocant amb el duet Morning Star acompanyat d’un talent musical emergent de 19 anys, la cantant Dana Garcia, del grup de jazz Blue Monkeys. A la CavaUrpí interpretaran sobretot balades: Hero i Without you, de Mariah Carey, On My Own, d’Anika Costa... Però també American Land, en què Robert Cantó s’erigirà en The Boss.
“És molt amic del meu avi, que em va explicar tota la seva carrera musical. I vaig pensar que la combinació podria ser curiosa. I doncs, per què no? L’admiro. I no només això: hem agafat tanta confiança que, si tinc un dia de merda després d’estudiar i treballar, quan arribo en un assaig l’hi puc explicar”, expressa ella. Robert Cantó en destaca la versatilitat, la compara amb Etta James i es desfà en elogis: “Quan la vaig sentir, vaig exclamar: ‘com canta aquesta nena!’ La definiria com un prodigi. Té facilitat, memòria i m’emociona. A mi la música m’entra pel cor, i ella m’ha arribat a fer saltar les llàgrimes”.
Cantó se sincera sobre el seu comiat: “Veus que ja no hi arribes... He perdut confiança, em costa d’impostar la veu... I penso: ja no estic a l’altura on m’agradaria estar”. Ella se’l mira amb descrèdit: “No és veritat!”. A Los Rebeldes, Robert Cantó es va trobar amb Armand Zamora: “Era molt més jove que jo, però va ser el meu mestre”, recorda. Va canviar la rudimentària guitarra casolana per una Fender Stratocaster. “Allò va ser... Uau! Se’m va obrir un món sencer!”.
Des de 1965 fins a 1971 va tocar amb Los Watusi, “la meva millor etapa musical”, diu. Feien temporada de concerts tot l’any, excepte els estius, que els passaven a La Guitarra de Calella i després Al Rojo Vivo, a Mallorca. Quan va acabar aquella etapa, es va sentir “una mica perdut”. Va reconduir la carrera en el sector discogràfic i va continuar a altres grups, com els Tema, també amb Armand Zamora, els Humo, de Ca n’Oriac, Los Cuatro de la Torre, i Els Duendes. Durant aquells anys va conèixer l’amor de la seva vida, la Pilar. Se sincera: “El millor de la meva vida m’ho ha donat la música”.