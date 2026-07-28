Arxivada la denúncia de la FAVS pel cas Diego Fuoli

La Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAVSabadell) ha fet pública la seva valoració sobre la interlocutòria dictada el 20 de juliol passat pel Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Sabadell, mitjançant la qual es decreta el sobreseïment provisional de la denúncia presentada el passat 22 de juny pel president de l’entitat pel cas Diego Fuoli. La denúncia instava el jutjat de guàrdia a analitzar si els fets esdevinguts durant la celebració de l’ascens del CE Sabadell al balcó de l’Ajuntament, on es va incitar la multitud a proferir insults contra el president del Govern, Pedro Sánchez, podien ser constitutius d’un delicte d’odi.
La interlocutòria del Jutjat d’Instrucció núm. 2 acorda el sobreseïment provisional fonamentant-se en claus jurídiques com el reconeixement de la improcedència dels fets, la inexistència de delicte d’odi, l'anàlisi dels límits de la llibertat d’expressió en càrrecs públics i l'absència de persecució d’ofici, descartant la continuació de les actuacions judicials.
Des de la junta directiva de l'entitat es valora positivament el pas fet, ja que s’ha complert l’objectiu de la denúncia, que era instar que la justícia es pronunciés sobre uns fets per determinar si podien ser constitutius d’un delicte d’odi. Un cop dictada la interlocutòria, asseguren, l'entitat acata la resolució judicial. "No obstant això, ens resulta paradoxal el criteri aplicat a la llibertat d’expressió, especialment si es compara amb casos com el del raper Pablo Hasél. Aquesta disparitat suggereix que la interpretació jurídica sembla dependre de qui exerceix aquesta llibertat i, sobretot, contra qui es dirigeixen els càntics o les paraules", avisen. Tot i això, la FAVSabadell manté que no interposarà cap recurs contra la decisió judicial.