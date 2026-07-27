Paradistes del Mercat dels Merinals recuperen l'alè: "L'aire condicionat ja treu fred"

Paradistes del Mercat dels Merinals respiren més alleugerits amb la recuperació del sistema de climatització. Després de setmanes denunciant que treballaven amb temperatures superiors als 30 graus i reclamant una intervenció urgent, asseguren que ara l’equip torna a expulsar aire fred. Tot i això, insisteixen que “la millora és només parcial i que caldria reparar tot el sistema”. “Ja podem treballar una mica millor perquè la màquina treu més d’aire fred”, explica la propietària de la perruqueria del mercat, Pili Montoya.
La comerciant considera que la situació és ara més suportable que fa unes setmanes, però adverteix que el problema de fons continua present. “Han fet una actuació que fa que la màquina tregui una mica més d’aire, però és la mateixa solució de sempre. Al cap d’un temps torna a fallar perquè la màquina no està bé”, considera. Fonts municipals assenyalen que “s’ha canviat la peça que generava problemes” i es farà un seguiment. Una reparació que els paradistes esperen que sigui definitiva “Espero que ara sí que s’acabi solucionant el problema”, assenyala, després de mesos denunciant les deficiències del sistema de climatització.
Fa unes setmanes, el Diari recollia la denúncia de les paradistes, que asseguraven haver arribat a treballar amb fins a 31 graus a l’interior de l’equipament. La calor havia obligat alguns negocis a modificar la seva activitat, com el bar, que havia deixat de servir plats cuinats, o la mateixa perruqueria, que en alguns casos havia traslladat serveis a un altre local perquè les clientes no podien suportar les altes temperatures. Malgrat la reparació, les paradistes insisteixen que no consideren resolta la incidència.
Reclamen una reparació integral o la renovació del sistema de climatització perquè la situació no es torni a repetir i es puguin garantir “unes condicions de treball adequades tant per als comerciants com per als clients”. “Qui ens diu que no tornarà a passar? Cal reformar-ho tot”, consideren.