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El Banc Sabadell inicia un programa de recompra d’accions de fins a 331 milions d’euros

Diners

El programa preveu la compra d’un màxim de 476,8 milions d’accions, tot i que la xifra definitiva dependrà del preu al qual s’executin les adquisicions

  • Cub a la seu del Banc Sabadell a Sant Cugat del Vallès.
Publicat el 27 de juliol de 2026 a les 09:30
Actualitzat el 27 de juliol de 2026 a les 09:50

El Banc Sabadell ha posat en marxa aquest dilluns, 27 de juliol, un programa de recompra d’accions pròpies per un import màxim de 331 milions d’euros, segons ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). L’entitat destinarà les accions adquirides a autocartera amb l’objectiu d’amortitzar-les posteriorment mitjançant una reducció de capital, una operació que acostuma a incrementar el valor relatiu de les accions en circulació i forma part de la política de retribució als accionistes aprovada pel consell d’administració.

El programa preveu la compra d’un màxim de 476,8 milions d’accions, tot i que la xifra definitiva dependrà del preu al qual s’executin les adquisicions. En qualsevol cas, el banc no podrà superar el límit legal del 10% del seu capital social en autocartera.

Les compres es duran a terme tant al Mercat Continu com a la plataforma CBOE DXE i s’ajustaran a la normativa europea sobre abús de mercat. Entre altres restriccions, el Banc Sabadell no podrà adquirir en una mateixa sessió més del 25% del volum mitjà diari negociat durant els vint dies hàbils anteriors, amb l’objectiu d’evitar alteracions artificials en la cotització. A més, mentre estigui vigent el programa, quedaran suspeses les operacions habituals de creació de mercat (market making) sobre accions pròpies.

El programa romandrà vigent, com a màxim, fins al 31 de desembre de 2026, tot i que podria finalitzar abans si s’esgota l’import previst o el nombre màxim d’accions a adquirir. Igualment, el banc es reserva la possibilitat d’interrompre’l, modificar-lo o prorrogar-lo si les circumstàncies ho aconsellen.

El Banc Sabadell informarà periòdicament la CNMV de les operacions efectuades en el marc d’aquest programa, d’acord amb els terminis establerts per la normativa europea.

 

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