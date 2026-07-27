El Banc Sabadell inicia un programa de recompra d’accions de fins a 331 milions d’euros

El Banc Sabadell ha posat en marxa aquest dilluns, 27 de juliol, un programa de recompra d’accions pròpies per un import màxim de 331 milions d’euros, segons ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). L’entitat destinarà les accions adquirides a autocartera amb l’objectiu d’amortitzar-les posteriorment mitjançant una reducció de capital, una operació que acostuma a incrementar el valor relatiu de les accions en circulació i forma part de la política de retribució als accionistes aprovada pel consell d’administració.
El programa preveu la compra d’un màxim de 476,8 milions d’accions, tot i que la xifra definitiva dependrà del preu al qual s’executin les adquisicions. En qualsevol cas, el banc no podrà superar el límit legal del 10% del seu capital social en autocartera.
Les compres es duran a terme tant al Mercat Continu com a la plataforma CBOE DXE i s’ajustaran a la normativa europea sobre abús de mercat. Entre altres restriccions, el Banc Sabadell no podrà adquirir en una mateixa sessió més del 25% del volum mitjà diari negociat durant els vint dies hàbils anteriors, amb l’objectiu d’evitar alteracions artificials en la cotització. A més, mentre estigui vigent el programa, quedaran suspeses les operacions habituals de creació de mercat (market making) sobre accions pròpies.
El programa romandrà vigent, com a màxim, fins al 31 de desembre de 2026, tot i que podria finalitzar abans si s’esgota l’import previst o el nombre màxim d’accions a adquirir. Igualment, el banc es reserva la possibilitat d’interrompre’l, modificar-lo o prorrogar-lo si les circumstàncies ho aconsellen.
El Banc Sabadell informarà periòdicament la CNMV de les operacions efectuades en el marc d’aquest programa, d’acord amb els terminis establerts per la normativa europea.