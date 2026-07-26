L'R2, l'R2 nord i l'R11 recuperen el servei entre Sant Andreu i Montcada, després que Adif donés per reparat l'esvoranc

L'R2, l'R2 nord i l'R11 han recuperat aquest diumenge al matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe. El tram estava interromput des de dimecres al migdia, quan va es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac, en el límit amb Barcelona. Adif va donar per reparat l'esvoranc aquest dissabte i, a la tarda, Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir la seguretat de la circulació. Finalment, aquest diumenge al matí s'ha restablert el servei ferroviari en el tram afectat. Tot i això, s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l'afectació.
Adif va informar aquest dissabte que les auscultacions fetes des de l'incident no havien detectat moviments del terreny ni afectacions a la plataforma ferroviària o als edificis de l'entorn. Tot i això, la companyia va dir que mantindria actiu el sistema de monitoratge i continuaria la investigació tècnica per determinar les causes de l'esvoranc, que atribueix a una zona d'especial complexitat geològica i hidrogeològica.
Per estabilitzar el terreny, s'han fet servir 365 metres cúbics de formigó i 1.930 metres cúbics de morter, en uns treballs que han mobilitzat més d'un centenar d'operaris des de dimecres i que s'han desenvolupat de manera ininterrompuda.
Aquest dissabte també es va restituir el pas de l'aigua del Rec Comtal a la zona afectada, després que es desviés el curs de l'aigua mentre duraven les tasques d'estabilització.
D'altra banda, aquest dissabte a darrera hora de la nit es va restablir el servei de l'R3, que va quedar suspès al matí per una incidència que afectava el sistema de regulació del trànsit ferroviari. El servei es presta aquest diumenge amb demores que poden superar la mitja hora, segons informa Renfe. En aquesta línia s'estan fent obres, per això els usuaris han de fer amb l'R4 el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig/Montcada i Bifurcació, i des d'aquest punt fins a la Tor de Querol hi ha servei alternatiu per carretera.