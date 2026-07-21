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Prova pilot per acabar amb la colònia de rates a l’Institut Escola El Viver

Montcada i Reixac

Una paperera de control de rosegadors ha de permetre reduir la seva presència en el centre de Montcada i Reixac

  • La nova paperera contra els rosegadors instal·lada a Montcada i Reixac -
Publicat el 21 de juliol de 2026 a les 11:18

L’Institut Escola El Viver de Montcada i Reixac ha expressat el seu neguit durant el curs per la presència d'una colònia de rates a les instal·lacions. Una situació que ha obligat a posar fil a l'agulla amb una acció que exerceix de prova pilot i que es podria desplegar en altres punts amb problemàtiques similars. De moment, l’Ajuntament ha instal·lat una paperera de control de rosegadors en el centre educatiu, situat al barri de Can Sant Joan. L'objectiu és acabar amb els animals que volten per l'emplaçament. Un entorn accessible per als infants i amb unes característiques que desaconsellaven aplicar altres mètodes convencionals.

Fonts municipals precisen que el verí es posa a l'interior de la paperera. "És una zona sensible i no volíem posar trampes perilloses per a la canalla. Les rates se senten atretes, però, evidentment, no està a l'abast dels infants", puntualitzen les veus. Des del consistori consideren que la ubicació, a prop del Rec Comtal i en un espai en plena fase d'obres, havien provocat diferents queixes, sobretot des del centre. L'actuació iniciada aquest mes suposa una inversió superior a altres mecanismes utilitzats fins avui. Per ara, s'analitzaran els resultats i s'estudiarà si es pot implantar en altres punts.

La gestió i instal·lació ha anat a càrrec de Salut Pública i Serveis Municipals, donant resposta a una petició de la regidoria d’Educació en coordinació amb la direcció del centre educatiu. La paperera de control de rosegadors permet actuar de manera segura. En els pròxims mesos es valorarà si el sistema ha funcionat o no.

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