Un milió d'euros per recuperar la titularitat de l’antic mercat municipal

El passat ple de març de Montcada i Reixac va aprovar una proposta per iniciar la reversió a favor de l'Ajuntament de les parades de l’antic mercat del passeig de Rocamora, 25, en desús des de fa anys, mitjançant un acord amb les persones titulars actuals. Ara, el consistori i els representants dels propietaris de les parades han segellat l'entesa amb la firma d'un conveni que permet avançar en la recuperació de la titularitat municipal de l’edifici. La rúbrica culmina un procés llarg i complex per resoldre una situació pendent des de l’any 2010, quan l’equipament va tancar definitivament les portes.
L’acte de signatura, la setmana passada, va comptar amb la participació de l’alcalde montcadenc, Bartolo Egea, i de dues representants dels paradistes, Lucía Soto i Ana Rita Castro. L'acord amb els 46 propietaris dels 36 establiments que hi havia al mercat estableix les condicions que han de permetre incorporar definitivament l’edifici al patrimoni municipal i facilitar la seva futura transformació. De moment, sense un ús definit, tot i que la porta està oberta a fer-hi habitatge o aparcament. A més, el conveni fixa una compensació econòmica global d’un milió d’euros als titulars de les antigues concessions. Una fórmula que des del consistori destaquen que ha estat fruit del diàleg i la negociació entre les parts amb l'objectiu d'assolir una solució de consens. Durant l’acte, l’alcalde va celebrar arribar a l'entesa per a la recuperació de l’edifici i va mostrar la seva satisfacció per tornar a donar vida a “un equipament en desús que donarà resposta a algunes necessitats de la ciutadania com poden ser l’aparcament o l’habitatge”, va dir Egea. Per la seva part, Lucía Soto va agrair la voluntat de l’actual de govern municipal per desbloquejar una situació que estava enquistada des de feia més de 15 anys.
La qüestió preocupa el veïnat, expectant per saber quins seran els següents moviments. Pepe Domínguez, veí de la zona, recorda que ja s'havien presentat algunes instàncies a l'Ajuntament perquè traguessin l'amiant, ja que la teulada és de fibrociment. "S'ha reclamat, però no ens han fet cas", lamenten les veus pròximes a l'indret. La compra ha despertat sorpresa entre els residents. "El gran dilema és: què hi faran?", apunten. La rumorologia assenyala alternatives com uns pisos per a estudiants, aparcament... De moment, res concret. El temor d'una part del barri és que creixi un bloc de pisos, en un solar qualificat d'equipament. La millor opció, diu Domínguez, seria fer-hi un mercat municipal, més modern, que és el servei que ja s'hi oferia. "Som un dels pocs llocs que no tenim mercat municipal. S'han deixat perdre i s'ha fet una gestió estranya per ara recuperar-ho, a canvi d'un milió d'euros", qüestionen sobre l'operació.
Com s'ha arribat aquí?
L’any 1971, l’Ajuntament va acordar atorgar la construcció i l’explotació del mercat municipal a una empresa amb la condició que s’encarregués d’adjudicar les parades i que, una dècada després, la propietat tornés a ser municipal. La situació es va complicar jurídicament quan llavors el consistori no va registrar públicament aquest equipament i es va detectar que l’empresa concessionària havia venut les parades als paradistes quan no estava legitimada per fer-ho. L’any 1989, aquesta problemàtica es va regularitzar amb l’escriptura pública del mercat, en què es feia constar la divisió horitzontal i la ratificació de les operacions de venda entre els paradistes i l’empresa concessionària, amb dues condicions resolutòries a favor de l’Ajuntament: mantenir l’ús de mercat i conservar l’espai en condicions adequades.
Segons l’expedient, el mercat està tancat des del 2010 i els propietaris no hi han dut a terme, com a mínim des d’aleshores, les actuacions de manteniment necessàries ni hi han mantingut l’activitat comercial. Aquest incompliment és el que fonamenta que el consistori hagi impulsat l’acció resolutòria i recuperi el ple domini de l'espai. Caldrà esperar els pròxims moviments.