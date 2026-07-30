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El Vallès suma un nou parc d’aigua per refrescar-se a l'estiu

Montcada i Reixac

La plaça Joan Fuster ja ha estrenat una nova zona de jocs en una superfície de 575 metres quadrats

  • Inauguració dels jocs d'aigua de Montcada i Reixac -
Publicat el 30 de juliol de 2026 a les 14:01

Les àrees de jocs amb sortidors d'aigua i altres elements per refrescar-se es consoliden com una alternativa que creix entre les famílies de la comarca. L'últim equipament d'aquestes característiques ha desembarcat a Montcada i Reixac. El parc d’aigua de la plaça Joan Fuster, al Pla d’en Coll, es va estrenar dimecres amb una gran rebuda de la ciutadania. “El parc dona resposta a una demanda expressada pels nostres veïns, que volien una instal·lació similar a la que hi ha a municipis del voltant”, va dir el president de l’Àrea Territorial i Mobilitat, Andreu Iruela. “Estem treballant en la creació d’altres parcs d’aquest tipus en altres barris del municipi”, va avançar per la seva part l’alcalde, Bartolo Egea, que va presidir la representació municipal que es va desplaçar a la inauguració dels jocs d’aigua.

El parc està format per setze jocs d’aigües que funcionaran d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. Hi ha un espai de sortidors que deixen anar l'aigua amb micro gota amb efecte de boira que incrementen la zona de refresc. Per gaudir-ne, cal portar calçat adequat –no anar descalç– i està prohibit l’accés d’animals de companyia. Per a l'actuació s'han fet noves escomeses d'aigua i llum, nova connexió del clavegueram i la plantació d'arbres per crear zones d'ombra. La construcció d'aquests elements permetran afegir un nou refugi climàtic al municipi. La intervenció també ha suposat la substitució integral del paviment aixecat i malmès per les arrels dels arbres. L'obra ha reordenat les zones d'estada i accés amb nou mobiliari urbà. L'espai dels jocs d'aigua ocupen una superfície de 575 metres quadrats després d'una inversió de 486.000 euros, finançats per l’AMB.

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