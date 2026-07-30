El BBVA supera els 6.000 milions de benefici net durant el primer semestre del 2026

El BBVA ha obtingut un benefici net atribuït de 6.051 milions d'euros entre gener i juny, segons l'informe presentat aquesta setmana sobre el primer semestre del 2026. La xifra suposa un 11,1% més que fa un any, tal com mostren els resultats publicats per l’entitat. Expansión apunta que l'increment seria del 10% sense tenir en compte l'efecte divisa –l'impacte que tenen els canvis en el valor de les monedes estrangeres sobre el resultat d'una inversió o transició econòmica–. En el segon trimestre de l'any, el banc va assolir un resultat atribuït de 3.062 milions, un 2,4% més que el trimestre anterior, gràcies al creixement dels ingressos recurrents, uns menors costos d'explotació i menys sanejaments crediticis. La rendibilitat (ROTE) va ascendir fins al 22,2%, el marge d'interessos es va incrementar un 20,3% i les comissions netes un 14% interanual.
El BBVA ha anunciat també el llançament d'un programa de recompra d'accions per valor de 2.000 milions d'euros que començarà amb un primer tram de 1.000 milions el 5 d'agost. El conseller delegat de l'entitat d'origen basc, Onur Genç, celebra que el resultat semestral és “excel·lent” i suposa que, per primera vegada, s'obté un benefici superior als 6.000 milions d’euros. El banc ho atribueix a un “gran dinamisme de l'activitat” i al bon comportament de la cartera de préstecs, que ha crescut més d'un 60% des del final del 2020.
En termes interanuals, la cartera creditícia de BBVA es va incrementar un 17,7% en els últims dotze mesos, gràcies principalment als segments d'empreses i consum. Destaquen la bona evolució d'Espanya i Mèxic, amb creixements del 7,4% i del 9,9%, respectivament. El dinamisme de l'activitat en tots dos països durant els últims anys, superior al del mercat, s'ha traduït en augments de quota, fins a assolir el 14,15% en el cas d'Espanya i el 26,17% en el de Mèxic. A la part alta del compte de resultats, el marge d'interessos va assolir els 15.164 milions d'euros durant el primer semestre, amb un increment interanual del 18,8%. La dinàmica va ser positiva a totes les àrees de negoci, especialment a Turquia, Mèxic i Amèrica del Sud. La suma del marge d'interessos i les comissions netes, que representen els ingressos recurrents del negoci bancari, va assolir els 19.736 milions d'euros, un 18,1% més en taxa interanual.
A Espanya, el BBVA destaca el creixement d’un 7,4% interanual de la inversió creditícia, gràcies principalment al bon comportament dels préstecs a empreses i del crèdit al consum i les targetes. El benefici atribuït a l’Estat va assolir els 2.172 milions d'euros durant el semestre, un 2,3% més que fa un any, mentre que la taxa de morositat es va mantenir en “nivells històricament baixos”, concretament en el 2,9%. Pel que fa a Mèxic, principal mercat del BBVA al món, la inversió creditícia va augmentar un 9,9% en taxa interanual, tant pel dinamisme del crèdit a empreses com pels segments minoristes. Aquest creixement es va traslladar al marge d'interessos (un 8,6% més interanual). La resta de línies d'ingressos també van registrar una evolució positiva. BBVA Mèxic va obtenir un resultat atribuït de 2.979 milions d'euros entre gener i juny, un 8,2% més en taxa interanual. Pel que fa als indicadors de risc, la taxa de morositat es va situar en el 2,8%.