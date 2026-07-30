Fluidra assoleix els 175 milions d’euros en guanys durant la primera meitat del 2026

Fluidra ha obtingut un resultat net ajustat de 175 milions d’euros entre gener i juny del 2026, la qual cosa suposa un 2,3% més dels 171 milions d’euros que va guanyar en el mateix període de l’any passat, segons informa la companyia aquest dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Les vendes de l’empresa nascuda a Sabadell també han augmentat un 2,5% el segon semestre, fins als 1.258 milions d’euros, un creixement que Fluidra atribueix a un “focus continu” en el client amb una “contribució positiva de volum i preu”. El seu resultat brut d’explotació (ebitda) ajustat s’ha situat en 321 milions d’euros, un 2,2% més, amb un marge del 25,5%, un nivell similar a l’any passat.
Fluidra, referent mundial en equipament i solucions connectades per al sector de la piscina i el wellness, va guanyar 176 milions d'euros durant el 2025. Ara, l’empresa “confia” que complirà les seves perspectives per l’exercici fiscal del 2026, amb un creixement en vendes d’entre el 3% i el 7% a moneda constant i un creixement del benefici net ajustat per acció d’entre el 4% i el 13%. A finals de juliol, la companyia ha tancat un acord per adquirir Hydrapro, un fabricant francès especialitzat en productes químics per al tractament de l’aigua de piscina i balneari, que té una facturació anual d’uns 30 milions d’euros. El maig passat ja va anunciar l’adquisició de Datapool, la plataforma de bessó digital desenvolupada per Ecotropy. A més, la companyia també preveu completar l’adquisició del grup Riaan Pool durant el tercer trimestre d'aquest any, que registra una facturació aproximada de 10 milions d’euros anuals i ampliarà la seva presència a Sud-àfrica.
En el context del conflicte de l’Orient Mitjà, Fluidra diu que està adoptant noves mesures per mitigar l’impacte de les pressions inflacionistes. Durant el segon semestre, preveu “optimitzar” la seva xarxa de recerca i desenvolupament (R+D) mitjançat el tancament d’un centre a França. El “pla d’eficiència” de la companyia té l’objectiu d’estalviar 120 milions d’euros als pròxims cinc anys i, segons afegeix, “avança segons les previsions”, amb un estalvi d’uns 15 milions d’euros el segon semestre d’aquest any. Així mateix, la companyia llança aquest dijous un programa de recompra d’accions per un import de 40 milions d’euros. Considera que, als nivells actuals de cotització, “representa un ús atractiu del capital i reflecteix la seva confiança en el valor del negoci”.