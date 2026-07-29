Dubtes i reticències per la possible recàrrega de la taxa turística: "No estem disposats a que sigui abusiva"

Uns dies després que el ple municipal plantegés implantar un recàrrec sobre l'impost d'estades en establiments turístics, reflectit amb l'aprovació provisional de l'ordenança fiscal que ho regula, el consistori i una representació dels hotelers de la ciutat s'han reunit aquest dimecres en un apropament per a explicar alguns dels detalls sobre la mesura als principals actors implicats.
"Sabadell no és Barcelona"
"Hi ha molta diferència amb Barcelona, perquè la majoria de turistes que s’allotgen aquí van cap allà", narra Adrià Garcia, gerent del Catalonia Gran Hotel Verdi. "Em sembla perfecte que la posin allà, perquè la ciutat sí que s’embruta pel turisme, però a Sabadell els visitants venen només a dormir. Sopen a l’hotel, dormen i esmorzen", concreta.
"Em sembla bé que es cobri impost turístic si es reinverteix en la ciutat. Sí que és cert que tenim algun furt puntual i es podria millorar en seguretat. S’ha de tenir en compte que no som Barcelona. El que sí que no estem disposats és a tenir una taxa abusiva com sembla que es vol plantejar de cara al 2027", avisa el responsable. Al Verdi tenen molts clients d’empresa i Garcia apunta que "hi ha reticències, no agrada gaire sobretot entre els visitants nacionals que no són turistes ni venen de vacances. Tot i que s’enfaden una mica més, no farà que vinguin més o menys". Encara més tenint en compte que la taxa no s'aplica a moltes comunitats espanyoles.
Ara bé, el gerent fa una petició. "Els hotels hauríem de tenir un retorn en forma de permisos per fer activitats, com per exemple a les terrasses i més agilització en temes legals que de vegades s’enquisten". Recentment han obert la nova terrassa i volen atraure públic de fora de Sabadell. Des de l'hotel, apunten que està sent un bon any, tot i que les reserves estiuenques es fan més a última hora.
Sergi Pérez, propietari de l’Hotel Urban, creu que "la pujada no els afectarà, perquè són impostos, la gent els paga i és el que hi ha". Ara bé, té una opinió molt clara. "Se suposa que és una taxa per invertir en turisme i per a mi no existeix a la ciutat". Creu que no beneficiarà al seu perfil de clients. "Nosaltres rebem moltíssims treballadors, tenim convenis amb empreses i el juny i el juliol són mesos de competicions esportives com l’artística, per tant, allotgem els competidors", explica.
De fet, tanquen a l’agost perquè assegura que Sabadell es torna "una ciutat fantasma". "Tenim una Fira en potència i s’aprofita molt poc, s’ha fet una convenció d’escriptors i m’he assabentat perquè estaven a l’hotel allotjats, com em va passar amb una altra de cartes de One Piece. No existeix promoció de tot el que es fa", sentència, mentre assegura que se senten "una mica sols".
"Caldria explicar millor de què es tracta"
Un altre dels professionals que valora aquest escenari és el Rafael Dueñas, director d’operacions del nou Holiday Inn Express & Suites Barcelona - Sabadell. "Tenim molta ocupació, fins i tot hem arribat al 100% al primer mes. Sobretot d’empreses com Toyota o Tesla i és un goig", celebra Dueñas, que assegura que "es notava la manca d’allotjament a la zona, perquè hi havia gent que es quedava a Sant Cugat o als afores".
Pel que fa a la taxa, opten per la prudència. "El client no ho entén, no s’explica de forma adequada. De fet, Barcelona és una de les ciutats amb més taxa a escala mundial i no s’entenen els matisos ni en què beneficia als hostes", recalca el responsable. "Quan t’allotges saps com és l’hotel, l’habitació o el lavabo; però el que implica la despesa d’aquest impost no es veu representat de forma tan clara, hi ha qui pensa que és com pagar l’IVA. No saben qui ho cobra", reivindica, perquè és una taxa que varia segons molts factors com l’edat, els dies d’estada, les estrelles o la zona. El director assegura que entenen que s’apliqui, però que els agradaria que es fes "de manera més transparent".
Des de Holiday Inn també veuen Sabadell com una ciutat amb gran potencial turístic. "Encara que estem molt enfocats a empreses, ens sorprèn molt el turisme de cap de setmana. Tenim piscina i això ajuda perquè hi ha persones que fan una visita i després passen la tarda banyant-se, per això la vam fer i està funcionant. Normalment no en posem als nostres hotels".
Què implicaria la recàrrega?
Recordem que la normativa permet als municipis establir un recàrrec propi sobre l’impost que paguen els visitants quan s’allotgen en establiments turístics situats al terme municipal. Per fer-ho, els ajuntaments han d’aprovar la corresponent ordenança fiscal i formalitzar un conveni amb l’Agència Tributària de Catalunya, que serà l’encarregada de gestionar-ne la recaptació. Segons va explicar el govern municipal, els recursos es destinen a contribuir al finançament de serveis públics que assumeixen una càrrega més elevada per l’activitat turística. La despesa per als particulars aniria des dels 0,90 fins als 4 euros. Això sumaria a les arques municipals entre 480.000 i 600.000 euros anuals.