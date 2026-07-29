El refugi de la Lliga Protectora d'Animals i Plantes de Sabadell es prepara per al futur. El ple municipal va aprovar dilluns, per unanimitat, el Pla especial urbanístic que ha de permetre ordenar el recinte de la carretera de Caldes (C-1413a) i fer actuacions de millora, així com una futura ampliació de l'equipament.
El document no implica l'inici immediat d'obres, però sí que estableix el marc necessari perquè el refugi pugui créixer en el futur i millorar les condicions tant de gats i gossos com de treballadors i voluntaris. "És una mesura consensuada amb la Lliga Protectora. S'ha constatat la necessitat de fer millores a les instal·lacions, tant en els espais destinats a acollir més animals com en les zones on treballen les persones", ha destacat el tinent d'alcaldessa Adrián Hernández durant la sessió plenària, que també ha volgut reconèixer la tasca que desenvolupa l'entitat. Entre les actuacions que permetrà el pla hi ha la millora del camí d'accés al refugi, l'adequació de l'aparcament i la instal·lació d'un nou dipòsit d'aigua per reforçar la prevenció d'incendis. A més, la reordenació de l'espai deixarà preparada la finca per afrontar futures ampliacions. El tràmit encara haurà de superar un últim pas administratiu. Després de l'aprovació provisional per part del ple, el document s'enviarà a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona perquè en faci l'aprovació definitiva.
Més de 700 animals acollits en un any
La necessitat de continuar millorant les instal·lacions va de la mà del gruix d'animals que atèn la Protectora any rere any. Només durant el 2025, l'entitat va acollir 734 animals —283 gossos i 451 gats— que havien estat abandonats, perduts o decomissats. Al llarg de l'any també es van gestionar 524 adopcions: 145 gossos i 379 gats van trobar una nova família, i 143 animals perduts van poder retrobar-se amb els seus propietaris, tot i que només un 23% dels animals que arriben al refugi estan identificats.
Les instal·lacions de la protectora, però, també han anat transformant-se gràcies a les aportacions privades. S'han canviat els antics palets de fusta de les zones dels gossos per nous suports de plàstic, més higiènics i fàcils de desinfectar. També s'han renovat els sorrals dels gats amb pèl·lets de tofu biodegradables, una mesura que redueix les olors i facilita la neteja. L'aprovació del pla urbanístic arriba, precisament, en un moment en què la Protectora continua assumint un volum elevat d'animals –especialment durant l'època estival– i treballa per adaptar unes instal·lacions que, després de dècades de servei, necessiten fer-se grans.