Destapen una banda que exportava haixix a Europa després d'interceptar un taxista a Sabadell que havia recollit la droga

La Policia Nacional ha desarticulat a Badalona una organització criminal dedicada al tràfic d'haixix i la seva distribució posterior a diferents països de la Unió Europea, principalment a França, Alemanya i Itàlia. La investigació ha culminat amb la detenció de quatre persones, i la confiscació de més de 199 quilos d'haixix en pastilles, més de 104 quilos de pol·len d'haixix, un revòlver amb 20 cartutxos, més de 138.000 euros en efectiu, i vuit vehicles d'alta gamma. Un dels investigats i la seva filla utilitzaven un taxi per recollir i entregar la droga passant desapercebuts. La primera interceptació va ser a Sabadell.
Després de recopilar tota la informació obtinguda durant la investigació, es va procedir a la fase d'explotació de l'operació. En primer lloc, els agents van interceptar el taxi després de recollir droga a Sabadell. A l'interior del vehicle hi viatjaven el conductor i la seva filla. La filla, a més de ser utilitzada com a element de distracció per reforçar l'aparença d'un desplaçament quotidià amb una passatgera, es va detectar que també participava activament en l'organització criminal. Durant la inspecció del vehicle van ser localitzades al maleter dues bosses de ràfia que contenien un total de 29,180 quilos d'haixix, i es va procedir a la detenció del conductor i la seva filla, com a presumptes responsables d'un delicte de tràfic de drogues i pertinença a organització criminal.
Com va començar la investigació?
Tot plegat havia començat abans, poc abans de l'estiu de l'any passat, quan agents de la policia judicial del cos a Sant Adrià de Besòs, en el marc de les tasques de prevenció i persecució del tràfic de drogues, van detectar l'existència d'una organització criminal que desenvolupava la seva activitat il·lícita al municipi de Badalona. Després de les indagacions dels investigadors, es va descobrir que el grup comptava amb una organització perfectament estructurada, amb funcions diferenciades i amb importants mesures de seguretat destinades a dificultar l'acció policial. Durant la investigació, els agents van poder identificar un dels integrants de l'organització, el taxista, que aprofitant l'aparença legítima de la seva activitat laboral utilitzava el vehicle com a mitjà de transport i ocultació per al trasllat de substàncies estupefaents. L'investigat feia servir el taxi com una eina de cobertura, valent-se de la normalitat associada a aquest servei públic per intentar minimitzar les possibilitats de detenció i evitar controls policials.
Les tasques de vigilància i seguiment realitzades sobre aquest individu van permetre reconstruir progressivament el funcionament intern de l'organització criminal, determinant els punts habituals de recollida i entrega de la droga; així com les anomenades “guarderies”, terme utilitzat en l'àmbit policial per referir-se als llocs emprats per a l'emmagatzematge, ocultació i custòdia temporal de les substàncies estupefaents abans de la seva distribució. Després de la primera actuació a Sabadell, els investigadors van desplegar un ampli dispositiu sobre els diferents punts vinculats al grup criminal. Un dels objectius principals va ser el domicili del considerat màxim responsable de l'organització. La Policia Nacional va establir un desplegament de vigilància i custòdia en espera de l'autorització judicial per a l'entrada i l'escorcoll de l'immoble. L'investigat, durant el dispositiu, anava a abandonar el seu domicili, i llavors els agents van procedir a la seva detenció.
El material trobat
Paral·lelament, els investigadors havien establert dos punts d'interès més relacionats amb l'activitat criminal: un traster i una nau industrial, ambdós llocs prèviament identificats gràcies a les tasques de vigilància i seguiment desenvolupades durant la investigació. Un cop obtingudes les corresponents interlocutòries judicials autoritzant les entrades i escorcolls, els agents van procedir a la intervenció successiva en els diferents immobles vinculats a l'organització.
Al domicili principal de Badalona es van localitzar 155,24 quilos d'haixix en format de pastilles, 17,14 quilos de resina d'haixix en format pol·len, un revòlver amb 15 cartutxos, 138.020 euros en efectiu, presumptament procedents de l'activitat il·lícita investigada, i una furgoneta vinculada a la infraestructura utilitzada per l'organització. Al traster van ser intervinguts 104,40 quilos de resina d'haixix en format pol·len i 5,38 quilos d'haixix distribuïts en 57 pastilles. Finalment, a la nau industrial van ser localitzats tres vehicles d'alta gamma, l'adquisició dels quals estaria presumptament relacionada amb els beneficis obtinguts mitjançant l'activitat il·lícita de tràfic de drogues. L'operació va culminar amb una quarta detenció corresponent a un altre dels principals investigats, que es trobava fora de la localitat per motius de vacances.