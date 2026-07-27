Un any des que el CAP Concòrdia va esdevenir CSIR Concòrdia: què ha canviat?

Fa just un any que el CAP Concòrdia va començar a funcionar com a CSIR Concòrdia (Centre de Salut Integral de Referència), una prova pilot impulsada pel Departament de Salut per transformar l'atenció primària. Dotze mesos després, el centre sabadellenc ha desplegat bona part dels canvis previstos i s'ha convertit en un dels laboratoris on s'està assajant el model assistencial que, si els resultats són positius, es vol estendre progressivament a la resta de centres catalans.
"Ja tenim coses que fan goig", resumeix Josep Maria Bonet, director assistencial de l'Atenció Primària de l'ICS al Vallès Occidental. Una de les transformacions més destacades ha estat la incorporació de nous perfils professionals. Com el terapeuta ocupacional. "Pensàvem que era un rol que podia donar molt joc, sobretot amb la població més vulnerable", explica Bonet, que recorda que el barri de la Concòrdia presenta un índex d'envelliment molt superior a la mitjana catalana. Segons Bonet, aquesta nova incorporació s'encarrega de fer visites als domicilis de persones amb mobilitat reduïda o que acaben de rebre l'alta hospitalària i treballa en coordinació amb infermeres, fisioterapeutes, dietistes i altres professionals. Actualment, el Concòrdia és l'ambulatori de referències d'unes 12.000 persones.
Fugir dels "protocols de fa 40 anys"
Una altra de les novetats que s'ha consolidat és l'ampliació de l'anomenada Unitat Bàsica Assistencial (UBA), que incorpora un administratiu de referència al costat del metge i la infermera. Aquest professional acompanya el pacient durant la seva relació amb el centre i facilita els tràmits administratius. Durant aquest primer any també s'han revisat els circuits interns del centre. "Hem endreçat millor els processos i això s'ha notat", defensa el director assistencial.
Precisament, en la presentació de resultats –on es va abordar el pla als 27 centres convertits a CSIR–, el president del Comitè per a l'Avaluació, Innovació i Reforma Operativa del Sistema de Salut (CAIROS), Manel del Castillo, va celebrar que el 75,6% dels pacients que han de ser visitats en menys de 48 hores són atesos dins d'aquest termini. Poques setmanes després que el CSIR entrés en funcionament, la seva directora, Núria Albi, apuntava que el centre treballava amb "protocols de fa 40 anys". El nou funcionament vol adaptar la durada de les visites a cada cas per evitar reconsultes; i trencar l'esquema dels 15 minuts per pacient.
Fer partícips els usuaris
Actualment, el CAP també treballa en nous projectes orientats a incrementar la participació dels pacients en les decisions sobre la seva salut. Un programa de decisions compartides perquè professionals i usuaris decideixin conjuntament el tractament més adequat en determinades patologies. Segons Bonet, es tracta "d'empoderar la ciutadania i fer que participi en les decisions sobre la seva salut".