Els canvis al nou CSIR Concòrdia de Sabadell, des de dins: "Teníem protocols de fa 40 anys"

Canvis importants comencen a entrar en funcionament a l’ambulatori de la Concòrdia. Vestit de CSIR (Centre de Salut Integral de Referència), l’equipament guanya llibertat de decisió i autonomia, un fet que el distingeix de qualsevol altre CAP de Sabadell. “El barri canvia: la població envelleix, hi ha moltes patologies, barreres arquitectòniques... I nosaltres també hem de canviar la nostra forma de treballar”, exposa la directora de l’equipament, Núria Albí. El primer és una reorganització interna i aprendre noves formes d’apropar l’atenció primària al veí. “Treballem amb protocols de fa 40 anys, quan les necessitats de la nostra població eren molt diferents”, recorda Albí. El CSIR Concòrdia vol trencar amb la rigidesa tradicional de les consultes. Ara totes les visites són de la mateixa durada –uns 15 minuts–, però “no és el mateix una persona que ve per una infecció aguda i vol ser atesa ràpidament, que una persona gran amb múltiples problemes que necessita més temps”. El nou funcionament ha de permetre adaptar la durada de les visites a cada cas per evitar reconsultes i oferir un vestit a mida a cada usuari.

Tanmateix, la directora de l’ambulatori demana calma: “Tot just s’han començat a aplicar alguns canvis fa pocs dies, tenim marge d’un any per anar desplegant novetats”. Segueix sent una prova pilot, però passats 12 mesos aquest model podria ja està preparat per començar a aplicar-se en altres equipaments. Ho haurà d’avaluar el comitè CAIROS de Salut amb les percepcions dels professionals de l’equipament sabadellenc. En tot cas, el CSIR Concòrdia esperarà encara unes setmanes a fer una campanya informativa massiva als seus més de 12.ooo usuaris.

Flexibilitat i IA

Una de les primeres mesures ja visibles per als usuaris és el canvi en el model d’atenció. Fins ara, cada pacient tenia un metge o infermera assignats, però si aquests professionals s’absentaven, es generaven buits d’atenció. Ara, els pacients estaran vinculats a un equip més ampli, de manera que altres membres que coneixen el seu cas podran continuar l’atenció sense disrupcions. A més, se’ls assignarà un administratiu de referència que els ajudarà a coordinar les visites, evitar duplicats i optimitzar els tràmits.

Una altra de les apostes de la direcció és la incorporació d’eines digitals. Al centre ja s’estan fent primeres proves amb sistemes d’intel·ligència artificial capaços de transcriure les converses entre metge i pacient i generar resums clínics automàticament. Això hauria de permetre als professionals dedicar més temps a escoltar i atendre el pacient, tot reduint la càrrega burocràtica.

En els propers mesos s’introduiran nous perfils professionals, com el terapeuta ocupacional, que donarà suport específic a pacients crònics en el seu retorn al domicili després d’hospitalitzacions, amb l’objectiu de prevenir reingressos.

“Necessitàvem els espais nous”

Albí reconeix que sense l’ampliació de l’ambulatori –que va inaugurar-se a principis d’any– hauria estat inviable esdevenir CSIR. Les limitacions d’espai eren un maldecap i obligaven els professionals a compartir consultes i a haver de fer cua per esperar que s’alliberés alguna sala. La directora celebra que “ara podem treballar sense pressa”.