Policia Municipal i Mossos reforcen la seguretat per la campanya de Nadal

A partir d’aquest divendres, 5 de desembre, i fins a l’11 de gener, Sabadell tindrà activat l’operatiu Grèvol, que coordina Policia Municipal i Mossos d’Esquadra per reforçar la seguretat del municipi durant la campanya de Nadal. Parelles d’agents dels dos cossos es distribuiran pels principals eixos comercials, espais d’oci nocturn i estacions de tren de la ciutat “perquè tothom pugui gaudir amb seguretat i es pugui venir a comprar amb tranquil·litat”, ha apuntat el cap de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de Sabadell, l’intendent Enric Cervelló, en la presentació del dispositiu a l’epicentre del Nadal a Sabadell, al voltant de l’Ajuntament, acompanyat de l’alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés; el tinent d’alcaldessa de Seguretat, Adrián Hernández; i el cap de la Policia Municipal de Sabadell, Daniel Corral.
Per la seva part, Marta Farrés ha destacat que la Policia Municipal destinarà 15 agents específicament a aquestes tasques a part dels habituals i n’hi haurà set més d’interins que també s’hi sumaran, amb la diferència respecte als primers que la seva condició d’interinatge, en procés d’accedir al cos, fa que vagin uniformats, però sense arma. L’alcaldessa remarca que aquest desplegament “ens permetrà cobrir especialment l’eix comercial de nord a sud” perquè en aquestes dates “tenim més concentració de gent i volem donar seguretat en aquestes setmanes que comercialment són molt potents”. Tenir les patrulles al carrer també ha de servir per “tenir un efecte dissuasiu al carrer”.
L’objectiu és reforçar la proximitat amb la ciutadania i prevenir furts, robatoris i estafes, coincidint amb un període de molta activitat comercial i nombrosos desplaçaments. També es vol ajudar a prevenir les ciberestafes, els delictes per Internet cada vegada més habituals.