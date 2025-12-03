Els tres quilòmetres entre Sabadell i Castellar que els conductors fan a les fosques

"Fa temps que ho diem. És molt fosc i això genera una sensació de perill i inseguretat". La frase és de l'Oriol Comas, un dels vallesans que fa recurrentment el trajecte entre Sabadell i Castellar per la B-124. En realitat, l'advertència podria ser de qualsevol altre conductor que hi passi. Diàriament, al voltant de 30.000 vehicles circulen per aquest tram de la xarxa viària de la comarca, segons dades recents facilitades pel consistori sabadellenc. En direcció cap al nord, la manca d'il·luminació és especialment evident des d'abans del pont i pràcticament fins al punt conegut popularment com el radar de la Sony. Són més de dos quilòmetres -uns tres minuts si no hi ha retenció- sense cap fanal ni punt de llum al voltant de l'asfalt. Només els fars dels cotxes dibuixen la trajectòria que cal seguir, en un trajecte que no és senzill per la forma i l'estat d'algunes parts del traçat.
La situació, fins i tot, sorprèn aquells menys avesats a fer el recorregut per la foscor del viatge. La conjuntura s'agreuja especialment quan arriben els mesos més freds. "Després del canvi d'hora es nota molt. Els que passem a hora punta, sobretot a les tardes, ho notem", explica el mateix testimoni castellarenc. En el seu cas, el risc és encara més alt. "Per als motoristes resulta perillós", sosté sobre la realitat d'una carretera de Prats de Lluçanès que ha estat repetidament en el punt de mira. Amb l'objectiu de reduir la sinistralitat, en l'última dècada s'han posat pilones per separar els carrils -d'anada i tornada- i s'han reasfaltat uns metres del revolt del Punt Blau. Els conductors consideren que calen més accions, especialment quan es parla d'una ampliació de la xarxa -de moment, en estudi- que permeti integrar un nou carril BRCat per a l'autobús i fins i tot una via pedalable entre les dues localitats.
Fonts consultades en els dos ajuntaments coincideixen que és una qüestió detectada i sobre la qual es vol actuar. De fet, des de Sant Roc i el Palau Tolrà confirmen que han demanat al Departament de Territori una visita conjunta per parlar de la carretera B-124. En la trobada, esperen traslladar el neguit existent. Amb tot, però, no hi ha data per a l'encontre, tot i que recentment els diferents responsables s'han vist les cares per abordar altres carpetes. La carretera és competència de la Generalitat, que haurà ara d'entomar el repte plantejat des de les dues administracions locals. De moment, des de Territori no s'han pronunciat, a pesar de les consultes fetes pel Diari. La creixent activitat en aquest entorn a cavall entre les dues localitats obliga a posar fil a l'agulla.
Fotos de David Chao: