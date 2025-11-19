Sant Feliu del Racó alça la veu per exigir millores als carrers: "Falten accions"

Una cinquantena de persones es van manifestar dissabte passat per reclamar millores urgents a Sant Feliu del Racó. La comitiva, formada per famílies de la zona, va sortir des de la urbanització, recorrent el carril pedalable i ocupant la carretera per entrar a Castellar, amb destinació final als Jardins del Palau Tolrà. "Va anar molt bé i es va desenvolupar en un ambient tranquil, distès, reivindicatiu i familiar. Es va consolidar la idea que teníem i ens dona força per continuar treballant", explica una de les portaveus de la VAC (Veïnat per a l'Acció Comunitària), que va impulsar la concentració. "Vam anar fins a l'Ajuntament acompanyats pel desplegament policial i vam poder penjar cartells i pancartes per evidenciar les demandes fetes". Una de les integrants del col·lectiu va llegir un manifest per transmetre el sentiment de la comunitat, que defensa el to positiu per avançar en l'estat dels carrers i la seguretat en aquest entorn.
"No sabíem quanta gent vindria, però no vam ser només quatre gats que ho organitzàvem", sostenen les veus. El moviment va sorgir a les xarxes i ara l'objectiu és continuar traslladant a les autoritats competents allò que es parla en les converses entre veïns, més enllà de les trobades que s'han fet amb associacions i entitats. "La sensació que ens escolten existeix, però ens falta acció. Això era una manera de fer un tret de sortida, amb un acte més visible perquè la lluita no només quedi als despatxos. La idea de crear l'entitat va ser molt natural, perquè ja havíem format part d'altres col·lectius del poble. De fet, volem fer actes reivindicatius, però no perdre de vista el vessant cultural i social del grup. Veient la resposta del dissabte, ens dona força per consolidar el projectes i continuar treballant i donar-li forma", mantenen.
La nova agrupació demana posar la lupa als carrers, voreres i, en general, un espai públic que cal "dignificar". "Vull caminar i no vigilar", es va sentir entre les proclames durant la protesta. Per això, exigeixen que el Govern local estudiï les necessitats generals de Sant Feliu del Racó, amb una mirada més àmplia. "No es tracta de fer accions puntuals, com moure un contenidor de lloc perquè molesta. Cal un pla municipal específic per a Sant Feliu. Veure el sistema de recollida de residus, el clavegueram... Hem augmentat la població i cal adaptar les actuacions a la nova realitat: més infants i més gent gran", resumeixen.
Malgrat que les dues associacions veïnals no van secundar la manifestació, alguns membres van formar part de la comitiva. Des del consistori sostenen que les converses amb els responsables de les entitats són fluides i que hi ha diverses intervencions previstes per donar resposta a les demandes. Una part dels residents consideren que cal accelerar les millores. "Sabem que aquestes coses van al seu ritme i que depenen dels pressupostos. Però fa temps que hem reclamat mesures i continuarem alçant la veu", tanquen.