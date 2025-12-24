El local del Grup Pessebrista de Castellar, al número 26 del carrer del Doctor Pujol, s'ha convertit per unes setmanes en un autèntic museu on gaudir de la màgia de Montserrat. Això sí, en miniatura. Els visitants poden veure fins al pròxim 1 de febrer la tradicional exposició, que en el seu 75è aniversari està inspirada en un dels símbols per excel·lència de Catalunya. "Tots els pessebres tenen una escena bíblica en algun paratge de Montserrat. El claustre gòtic, el pati dels Monjos... És un any especial marcat pel mil·lenari", expressa Carme Guiu, presidenta de l'entitat. "Originàriament, nosaltres som els pessebres de la capella de Montserrat de Castellar. Coincidint amb el mil·lenari, hem apostat per aquesta mostra", detalla.
Per a molts vilatans i veïns de la rodalia vallesana, la cita és obligatòria cada Nadal. En l'emplaçament es respira un aire de tradició, sense renunciar a la modernitat de pessebres cada vegada més elaborats i farcits de matisos únics. "La rebuda està sent boníssima. És una exposició de la qual n'estem molt orgullosos", diu Guiu, després de mesos de feina. La creació s'intensifica a final d'any, però la temàtica i el forat del diorama ja es trien al febrer. Al juliol comencem a replantejar les obres i, entre octubre i novembre, l'activitat en el local esdevé frenètica. El resultat són prop d'una vintena de creacions artístiques inèdites, que a més permeten els més petits jugar a trobar alguns elements amagats en cada racó. Segur que el darrer disc de la Rosalia és un dels que crida més l'atenció. Espòiler: no és fàcil de trobar!
El recorregut per la resta de l'edifici permet conèixer com es confeccionen les peces i alguns secrets d'una disciplina artística que consolida Castellar com a lloc de referència. Pel que fa a l’exposició del primer pis del local, enguany s’hi presenta El Patrimoni del Grup Pessebrista de Castellar. Un espai dedicat als pessebres antics, amb una selecció d’obres dels principals pessebristes que ha tingut el grup al llarg de la seva història: Vicenç Girbau, Llorenç Ferrer i Antoni M. Castells, fundadors, així com Joan Muntada, Àngel Casasayas, Albert Antonell, Josep Pou, Ramon Faja, Alfons Gubern, Joan Garsot i Francesc Ferrer. El segon àmbit és el de Cartells de les Exposicions, que mostra una selecció de la seixantena de títols que formen part del fons històric de l'associació. Finalment, el tercer àmbit és Pessebristes que es fan figures, un espai dedicat a un dels trets més singulars del grup local: molts dels seus membres han assumit també l’ofici de figurinistes. Davant les dificultats actuals de producció de figures i la necessitat de peces molt específiques per als diorames, s’ha impulsat la formació en l’art de modelar. Aquest apartat fa valdre aquesta evolució i la riquesa del patrimoni creatiu de l'entitat.
La mostra es pot gaudir dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 13.30 h i de 17 a 20 h; els dies feiners fins al 6 de gener està obert també a les tardes de 17 a 20 h. A més, la sala acull visites guiades en grups reduïts que fomenten un coneixement encara més detallat d'aquesta especialitat tan genuïna. Aquest dissabte en serà un exemple, tancada amb la Nit del Pessebre. Les estampes del racó dels llantions o l'antic cremallera s'han traslladat fins a Castellar per uns dies.