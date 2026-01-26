Quan el canvi climàtic es converteix en art que transcendeix i remou consciències

L'estudi d'art digital castellarenc Campmajó Studio fa un pas més en el seu creixement i expansió internacional. L'espai ha estat seleccionat pel Catalan Arts, la marca de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), per representar una de les seves creacions a l’ISE 2026. La fira és considerada en el sector com el punt de trobada de la innovació audiovisual. El certamen promou el talent català arreu del món, focalitzant-se en elements com la música i altres disciplines culturals. "Vam decidir presentar el projecte, una experiència immersiva que posa cara i ulls al canvi climàtic. Utilitzem dades i programació per crear una natura digital que reacciona", resumeix Lluís Campmajó, artífex de la iniciativa. A través de diferents algoritmes, la proposta transforma dades atmosfèriques en art per despertar emocions en aquells que la contemplen. "Visibilitzem el que és invisible", expressa sobre un canvi climàtic que sembla llunyà, però que és més present que mai.
L'art generatiu no pretén saltar-se les barreres de la lògica, sinó transcendir. "Volem que la gent tingui més ganes de protegir el cel, que és el que ens protegeix a nosaltres", explica la cara visible de l'estudi. La mostra està elaborada amb informació i dades rellevants extretes de converses amb l'equip de meteoròlegs de la Universitat de Barcelona (UB). "A ells els va encantar. Volíem representar els fenòmens atmosfèrics musicalment i visualment", sintetitza. El projecte ha crescut més de pressa que la idea, desenvolupada especialment per a l'ocasió. En el marc d’aquest esdeveniment, presentaran en primícia l'obra, batejada com "Elysia, the mirror of the sky". Es tracta d'una peça que reflexiona sobre la transformació del planeta a partir d'elements propis del clima.
L'ISE tindrà lloc del 3 al 6 de febrer -de 10 a 18 hores-, a la Fira Gran Via Barcelona. "Ser un dels sis estudis amb un estand propi és un privilegi", compartint sala amb icebergs, un volcà d'Islàndia o altres formats que conviden a la reflexió. L'art de Campmajó pren forma de vídeo de dos minuts i mig, ajustant-se a l'exposició. "Volem convertir-ho en una experiència molt més gran", avisa. De moment, s'han abordat quatre fenòmens: els pirocúmuls -núvols provocats per incendis o l'escalfament-, els tornados, les aurores boreals -amb més bellesa cromàtica, però esquitxada per la contaminació-, i l'escalfament global. La projecció es farà cíclicament, ensenyant els dos minuts i escaig de cada iniciativa portada al recinte. "Després de treballar tant, és gratificant veure que arriben aquestes oportunitats", celebra, sense descartar exposar més endavant en altres escenaris. "Hem creat un document per moure-ho en museus i festivals que hi puguin estar interessats", tanca, amb la convicció que l'art pot crear consciència i transformar la realitat.