Crit d'alerta per l'estat de l'asfalt a la B-124: "Cal arreglar tota la carretera entre Castellar i Sabadell"

No cal fer una gran tasca d'investigació per copsar la preocupació creixent entre els conductors que circulen habitualment per la B-124 entre Castellar i Sabadell. "Cada vegada està pitjor. Qualsevol dia, pot haver-hi un accident", coincideixen diferents veus consultades. En els últims mesos, constaten, l'estat de l'asfalt ha empitjorat notablement. Els vehicles que hi passen pateixen les vibracions per un terreny inestable, ple de desperfectes, sots i petits esvorancs que converteixen el trajecte en una experiència perillosa. La qüestió no passa desapercebuda en l'esfera política. Ara, Junts per Castellar ha presentat una moció per reclamar l’asfaltatge urgent de tota la via. "Cal que es faci en tot el recorregut, i no només en trams concrets com s'ha fet fins ara", explica al Diari el portaveu del grup, Joan Juni.
La formació insisteix que les intervencions són prioritàries i que no poden esperar. "No és per estètica. És una qüestió de seguretat. El manteniment s'ha de fer, més enllà que es puguin dur a terme altres actuacions com el desdoblament de la carretera o el carril de bus ràpid reservat al transport públic [BRCat]. No ho podem deixar per a més endavant", avisa Juni. La moció presentada demana a la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat que executi un asfaltatge integral del tram Castellar-Sabadell i que les obres es planifiquin preferentment en horari nocturn per minimitzar l’impacte sobre la mobilitat. A més, el text també reclama un pla de manteniment preventiu de la via i mesures sobre l’arbrat i la franja lateral de la carretera per evitar situacions de risc en episodis de ventades o caiguda d’arbres.
Fonts de l'Ajuntament de Castellar asseguren que s'han fet les reclamacions oportunes al Departament de Territori. Arran d'aquesta reclamació, s'ha col·locat un senyal provisional de 40 km/h. Una mesura que des de l'oposició consideren "insuficient". Des de la conselleria van especificar el desembre passat la intenció de concertar una reunió amb els dos Governs municipals implicats per posar sobre la taula diferents millores. De moment, Territori assegura que es preveuran les actuacions necessàries en el marc dels contractes de conservació i manteniment de què disposa el Departament, tot i que no hi ha una data per a iniciar la intervenció.
Des de Junts per Castellar recorden que el juliol del 2023 la Generalitat ja va licitar el projecte de condicionament del tram de la B-124 entre Castellar i Sant Llorenç Savall, però, més de dos anys i mig després, "les obres encara no s’han iniciat". “El que reclamem és que les actuacions previstes es materialitzin com més aviat millor, perquè l’estat actual del ferm és evident per a qualsevol conductor que utilitzi aquesta via”, conclou Juni. La conselleria reitera que hi ha en redacció el projecte, que preveu la renovació del ferm i la construcció de cunetes transitables per a donar un sobreample a la carretera, al llarg d’una longitud de 12 km i amb una inversió de 4 milions d'euros. L’objectiu, refermen, és afavorir la seguretat i la comoditat en la conducció en una via plena de revolts fins a Sant Llorenç.
Una carretera en el punt de mira
Sigui com sigui, la B-124 està permanentment sota la lupa. La manca d'il·luminació denunciada fa unes setmanes pel Diari és una de les darreres demandes expressades pels conductors. Uns 30.000 vehicles passen cada dia per aquest indret, sense massa més alternativa per cobrir el trajecte entre les dues localitats. La creixent activitat al sud de Castellar i la voluntat de potenciar els polígons provoca que el trànsit, també de camions i altres vehicles pesants (prop del 5%), augmenti -segons l'anterior Pla específic de mobilitat del Vallès, hi passaven 27.000 vehicles-.
En paral·lel, la carretera està a l'espera d'un estudi informatiu que s'està "ultimant" per sumar un BRCat que faciliti el transport públic, segons van confirmar l'any passat fonts de Territori. El projecte, però, no ha vist la llum i les reunions entre ajuntaments de Castellar i Sabadell i la Generalitat s'han repetit per intentar desencallar les peticions del món local. Les parts comparteixen la voluntat de concertar una nova trobada. Sense que la ronda Nord s'albiri com una realitat imminent per destensar el trànsit, la carretera secundària interurbana intenta canalitzar el volum existent. Amb conseqüències evidents en la infraestructura.