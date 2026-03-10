Els alumnes menors del cicle d’Emergències Sanitàries es queden sense pràctiques: “No ens podem graduar"

“És molt injust. És un grau mitjà i és a partir dels 16 anys, però fins que la meva filla no tingui els 18 no podrà fer les pràctiques i graduar-se". Així resumeix Vanessa Pérez la situació que viu la seva filla, alumna del cicle mitjà d’Emergències Sanitàries a l’institut Castellarnau de Sabadell. Com ella, part dels estudiants menors d’edat de Catalunya del cicle es troben actualment amb la impossibilitat de fer les pràctiques obligatòries a les ambulàncies, un requisit imprescindible per obtenir el títol. Fa setmanes que les empreses de transport sanitari urgent han deixat d'acceptar menors en pràctiques, una decisió que ha generat incertesa entre famílies i docents. I que també ha agafat per sorpresa l'executiu.
Segons fonts del Departament d’Educació, l’administració és conscient de la problemàtica i està treballant conjuntament amb el Departament de Salut per trobar una sortida. En aquests moments s’estan estudiant “mesures excepcionals de flexibilització” perquè els estudiants puguin completar les pràctiques i obtenir el títol, fins i tot adaptant-les a altres entorns sanitaris si no es poden fer a les ambulàncies. Les pràctiques d’FP es fan mitjançant convenis directament entre els centres educatius i les empreses. En el cas del transport sanitari, el nombre d’empreses és més limitat perquè el servei està vinculat a licitacions del sistema sanitari.
"Ha quedat tot penjat"
Mentrestant, les famílies denuncien que els alumnes continuen sense una resposta clara. “La meva filla havia de començar les pràctiques a finals de juny i no les podrà fer. Ara queda tot penjat, no podrà graduar-se quan ella volia”, lamenta Pérez. A més, el problema s'ha agreujat arran d'una nova normativa que amplia les hores de pràctiques: de prop de 400 a 515. La mare de l'afectada exposa que van escollir fer un cicle "per la seva dimensió pràctica" i que, fins ara, "estan tocant molta teoria".
Vanessa Cazorla, familiar afectada també de l'Institut Castellarnau, viu el problema des d’una doble perspectiva: és alumna del cicle i, alhora, mare d’un estudiant menor d’edat que també el cursa. “El meu fill s’ho està traient tot a la primera i en dos anys hauria de tenir el títol, però ara acabarà els estudis i haurà d’esperar per fer les pràctiques. No podrà ni treballar ni seguir formant-se quan acabi”, lamenta. A més, alerta que fins i tot els estudiants majors d’edat es troben amb dificultats per accedir a les places disponibles. “Hi ha poques unitats i primer estan donant prioritat als de segon”, afirma.
Davant d’aquesta situació, famílies de diferents punts de Catalunya s’han organitzat i han posat el cas en mans d’un advocat per reclamar una solució. Ara mateix, es desconeix la xifra exacta d'estudiants afectats per aquesta situació. Per la seva banda, des de l'Associació Catalana d'Empreses d'Ambulàncies de Catalunya (ACEA) -integrada per 9 empreses- afirmen que la decisió de suspendre les pràctiques amb menors d'edat es deu a una "inseguretat jurídica".