Suspesa la primera sessió del judici de la peça 21 del cas Mercuri

La primera sessió del judici de la peça 21 del cas Mercuri, que arribava als jutjats aquest dilluns a l'Audiència Provincial de Barcelona, ha estat ajornada per aquest dimarts, a les 9:30 h, "per qüestions de salut sobrevingudes del ministeri fiscal", segons han fonts oficials del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La peça, que investiga presumpta corrupció i tràfic d’influències, se centra en les suposades irregularitats en les obres d’ampliació d’un concessionari de vehicles a la ciutat, el 2009. Entre els acusats hi ha l’oncle del llavors alcalde Manuel Bustos i president del Gremi de Constructors comarcal, Melquíades Garrido, així com el propietari del concessionari mencionat, Antoni Sitjas. Montserrat Capdevila, actual directora dels Serveis Territorials d’Educació al Vallès Occidental, que en el moment dels fets era segona tinenta d’alcalde de Sabadell i vicepresidenta de l’Agència Tributària de la ciutat, també figura entre els encausats.
Segons detallava la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, que exerceix l’acusació popular del judici, Garrido era el responsable de les obres i amic del propietari del concessionari. El president del Gremi de Constructors hauria establert un procediment que va implicar diverses de les persones encausades perquè l’empresa eludís el pagament a l’Ajuntament de l’increment de l’impost d’activitats econòmiques, que pujaria fins als 1.845,68 euros.
En aquesta peça hi ha deu persones acusades, a qui s’atribueixen delictes de falsedat documental, tràfic d’influències i prevaricació. Per a Garrido es demanen tres anys de presó i una multa de 28.000 euros; per a Sitjas, un any i vuit mesos de presó i una multa de 24.000 euros, i per a Montserrat Capdevila, un any i quatre mesos de presó, una multa de 4.000 euros i inhabilitació especial durant cinc anys. La mateixa pena es demana per al llavors coordinador d’Urbanisme i Espai Públic, Xavier Izquierdo; el coordinador d’Economia i Serveis Centrals del consistori, Josep Abellán, i el cap de la unitat d’Inspecció Tributària de l’Agència Tributària de Sabadell, Josep Teixidó, per a qui també es demana una inhabilitació especial de 12 anys i mig. Finalment, per a la funcionària i inspectora de l’Agència Tributària de Sabadell Pilar Saura es demanen set anys i sis mesos d’inhabilitació especial.