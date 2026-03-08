L'acte institucional del 8M a Sabadell reivindica el feminisme: "És un orgull col·lectiu"

La celebració del Dia Internacional de les Dones, aquest 8 de març, ha comptat amb l'acte institucional que s'ha dut a terme al Teatre Principal, organitzat per l'Ajuntament de Sabadell.
L'alcaldessa, Marta Farrés, ha destacat 10 motius per commemorar aquesta jornada. Primer, "perquè moltes, la majoria de nosaltres, hem patit en algun moment de la nostra vida alguna discriminació"; segon, "per totes les dones assassinades a casa nostra i fora per la violència masclista"; tercer, per denunciar la bretxa salarial entre homes i dones; en quart lloc, per lluitar contra "la hipersexualització que vivim totes des de ben petites". En cinquè lloc, per la falta de referents femenins en molts àmbits; sisè, "perquè encara hi ha qui creu que pot decidir sobre el nostre cos"; setè, "per totes les víctimes d'explotació sexual"; vuitè, "per totes les companyes que queden sota el sostre de vidre"; novè, per combatre "tots els rols de gènere que es continuen imposant" i, finalment, per homenatjar i recordar "totes les dones silenciades al llarg de la història". A qui no li semblin motius suficients, ha dit, "que s'ho faci mirar, perquè ja n'estem cansades".
Farrés ha fet una crida als homes, "que volem que ens acompanyin en aquesta lluita". Ha apel·lat a tots els que creuen en els valors de la democràcia, la igualtat i que ser feminista no és només cosa de dones, sinó de progrés col·lectiu. "Ser feminista no és un insult, és un acte d'amor cap a la societat per creure en la igualtat, l'esperança, la justícia i un món millor. I això no és un insult, és un acte d'orgull col·lectiu", ha reivindicat l'alcaldessa, que també ha destacat el paper de les dones en molts àmbits, com la cultura, la política o l'esport, punt en què ha fet referència a l'Astralpool CN Sabadell, que ha disputat la final de la Copa de la Reina de waterpolo aquest diumenge a Can Llong.
La regidora d'Igualtat i LGTBI+, Rosa Pareja, ha destacat que aquest és un dia de "memòria, lluita, reivindicació i, sobretot, compromís democràtic". Tanmateix, l'edil subratlla que "no hem d'oblidar mai que aquests drets no estan garantits per sempre, es poden perdre si no es defensen", i ha fet un toc d'alerta perquè "vivim un moment preocupant, estem davant d'una ofensiva reaccionària" amb l'ascens de l'extrema dreta i la seva entrada a les institucions.
En el seu discurs, Pareja també ha apel·lat els homes a trencar "el model basat en la dominació, el control i la violència" perquè s'impliquin més en les cures, la responsabilitat i la defensa de la igualtat. A l'acte també hi han participat diferents grups municipals i les entitats que formen la Taula d'Igualtat de Gènere. L'ha presentat la periodista sabadellenca Maria Xinxó i ha comptat amb l'actuació musical de la també sabadellenca Laura Andrés.