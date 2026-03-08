L'Astralpool CN Sabadell torna a perdre la final de Copa de la Reina davant del Sant Andreu

No ha pogut ser. La tercera final de Copa de la Reina consecutiva entre Astralpool CN Sabadell i CN Sant Andreu ha tornat a caure del costat de les andreuenques, que s'han imposat per 16-10. Les de David Palma, amb un equip jove i en construcció i amb el hàndicap de la lesió de la portera Isabel Williams, han signat una actuació notable en el torneig, però no han pogut amb les principals candidates al títol, molt superiors en el duel decisiu i amb una imperial Martina Terré sota pals.
Ha sortit més encertat el conjunt barceloní i, en un dels primers atacs, Elena Ruiz ha obert el marcador des de posició cinc. Poc després, en un bon moviment a la zona, Alba Muñoz ha duplicat l'avantatge. La presència a la boia ha fet créixer l'Astralpool en els seus atacs. Natasa Rybanska ha forçat un penal que Van de Kraats ha transformat i, en els instants posteriors, ha tornat a provocar una pena màxima, però ha estat anul·lada per posició de dos metres de la internacional hongaresa. En l'acció següent, Gisel·la Farré ha tornat a colpejar per a les andreuenques: del 2-2 al 3-1. Ha continuat fent mal a la zona l'equip sabadellenc i Tara Prentice ha retallat distància abans que un parcial de 2-0, amb dianes de Philipa Pedley i Ari Ruiz, sobre la botzina, tanqués el quart amb el 5-2.
En el segon període, ha millorat en defensa el Club Natació, però també ha començat a créixer Martina Terré sota pals. La portera de la selecció espanyola ha tret el seu repertori d'aturades per negar els intents de les de David Palma i s'ha anat fent gran amb el pas dels minuts. Pedley, a l'altra banda de la piscina, ha obert escletxa i el tècnic sabadellenc ha demanat un temps mort per revertir la dinàmica. Isa Piralkova ha aconseguit anotar amb una gran vaselina, però des de l'arc ha castigat Maria Palacio i, poc després, Nona Pérez ha anotat el 8-3 en una contra. Judith Forca ha tancat el quart amb una diana en superioritat abans de dues noves aturades d'una immensa Terré al límit del descans.
A la represa, ha donat una passa endavant l'Astralpool. Prentice ha retallat distàncies en una de les primeres accions després d'un gran moviment a la boia, però el Sant Andreu ha anat resistint amb molta efectivitat en superioritat. Alice Williams ha anotat en home de més i, en un parcial de les sabadellenques, amb dues dianes de Rybanska i Forca, s'han acostat en el marcador (9-7). La resposta, no obstant això, ha arribat de nou en una exclusió. Ari Ruiz ha trobat el forat en la defensa i, al límit del final de quart, un penal transformat per Williams ha deixat la final pràcticament sentenciada.
En un dels primers atacs dels últims vuit minuts, Farré ha posat el +5 per a les andreuenques. De penal, Van de Kraats ha tornat a donar esperances a les sabadellenques a 5' pel final, però ràpidament Elena Ruiz ha castigat en posició cinc en una superioritat per sentenciar, ara sí del tot, la final. En els minuts restants, Williams, Ari Ruiz i Paula Camus han anotat per a les barcelonines, mentre que Ona Jurado i Van de Kraats ho han fet al costat contrari fins al 16-10 definitiu.