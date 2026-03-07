Un gol a l'últim segon de Judith Forca classifica l'Astralpool CN Sabadell per a la final de Copa de la Reina

Fins a l'últim segon ha hagut de patir i competir l'Astralpool CN Sabadell per a aconseguir classificar per a la seva vintiunena final de Copa de la Reina consecutiva. Un gol de Judith Forca sobre la botzina ha servit per superar per l'Assolim Mataró (13-12) en un autèntic partidàs a Can Llong. Demà diumenge, a les 13:30 h, les de David Palma buscaran el títol davant d'un CN Sant Andreu que ha superat amb comoditat el Catalunya en l'altra semifinal (7-14).
El duel ha començat amb ritme. El Club ha plantejat una intensa defensa sobre la doble boia de les visitants per evitar el que més mal va fer en el duel entre ambdós conjunts en l'últim precedent a la Champions, però des de l'arc Silvia Avegno ha obert el marcador i, poc després, Jewel Roemer ha duplicat l'avantatge. De sortida, ha estat força imprecís en la presa de decisions l'Astralpool que no ha inaugurat el comptador de gols fins ben entrat el primer quart, quan Van de Kraats ha anotat des de posició dos. Un penal transformat per Martina Claveria després d'una de les poques ocasions en què les maresmenques han pogut portar la pilota a la boia en una situació favorable ha suposat l'1-3 en el primer parcial.
En el segon, el guió s'ha capgirat per complet i, en el primer atac, Ona Jurado ha retallat i, en l'acció posterior, Paula Crespí ha igualat el marcador de penal després d'una gran contra de Van de Kraats. Precisament en les sortides ràpides ha fet molt mal el conjunt sabadellenc en aquest període. Avegno ha tornat a avançar les visitants, però Irene González ha anotat després d'una aturada i passada llarga de Mar Carrasco i, en una nova transició després d'una recuperació, Daniela Moreno ha posat per primer cop per davant en el marcador les locals. Mireia Guiral en una jugada ràpida després d'una exclusió ha situat l'empat a cinc i Ona Jurado ha tancat el període amb el 6-5 amb un gran llançament des de l'arc en home de més.
A la represa, Van de Kraats ha obert la primera excletxa favorable a les sabadellenques amb un llançament de sis metres. La resposta, de nou, ha estat a les mans d'Avegno en un tram d'anada i tornada i molta tensió dins l'aigua. Athina Giannopoulou en superioritat ha tornat a anotar immediatament després, però en el nerviosisme del duel el Mataró ha crescut, també provocant expulsions i situacions favorables a la boia, i, amb un gran parcial, ha tornat a posar-se per davant amb dianes d'Avegno, Queralt Bertran i Roemer. Van de Kraats ha trencat la dinàmica amb el 9-9 i encara en els últims instants Judith Forca ha llençat al pal quan ja es cantava el gol. Màxima igualtat i tot per decidir en l'últim quart.
En el primer dels darrers vuit minuts, Irene González ha tornat a posar per davant les sabadellenques en superioritat i Roemer, de penal, ha empatat el marcador. En moments de nervis i tensió, les defenses s'han començat a imposar i les imprecisions han estat constants en els atacs dels dos equips. Novament González ha agafat la responsabilitat amb una vaselina espectacular, tot i que, repetint la fórmula anterior, Roemer ha tornat a igualar de penal i amb l'11-11 s'ha arribat al dos últims minuts. En un intercanvi de cops, Van de Kraats ha anotat de penal i Claveria ha respost ràpidament. Carrasco ha fet una intervenció salvadora i, en l'últim atac del partit, després d'un temps mort de David Palma, ha sortit sense portera l'Astralpool per atacar amb tot. I ha aparegut la de sempre: Judith Forca ha trobat l'escletxa en la defensa i ha fet el 13-12 definitiu. Una nova final per al Club, demà a les 13:30 a Can Llong.