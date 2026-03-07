La Generalitat defensa les inversions al Vallès amb la 'infotruck' al racó del Campanar

La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha visitat Sabadell aquest dissabte, previ al 8M, Dia Internacional de les Dones. Ho ha fet acompanyada de la delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. La Generalitat és de visita a Sabadell aquest dissabte amb la info truck, un vehicle informatiu instal·lat durant el dia al racó del Campanar en el marc del Pla de Govern al territori, que pretén explicar de primera mà a la ciutadania quines accions s'estan duent a terme en la comarca en què es trobi.
Del Vallès Occidental, l'executiu destaca polítiques de mobilitat com la construcció de la ronda Nord entre Terrassa i Sabadell; d'educació com la construcció dels nous edificis escolars de l'institut Arraona, l'Institut Escola El Martinet a Ripollet i l'Escola del Bosc, a Rubí. En justícia, es preveu ampliar i reformar l'edifici dels jutjats de Sabadell; en habitatge, a la comarca la Generalitat calcula que hi ha els solars necessaris per construir 2.618 habitatges protegits i en l'àmbit de la llengua preveu incorporar sis nous tècnics al Consorci per a la Normalització Lingüística per augmentar l'oferta de cursos de català.
En declaracions als mitjans, Eva Menor ha remarcat que "som un govern proper que sempre hem volgut estar a peu de carrer amb la proximitat que es té des del govern local". En relació amb la conselleria que lidera i el 8M, l'exacladessa de Badia remarca que el fil conductor de la campanya d'enguany és "analitzar d'on venim, com estem i proposar i refermar el compromís amb la igualtat de cara al futur". El departament preveu destinar 113 milions d'euros per fer efectiva la igualtat, "no només de les dones, sinó també garantir els drets humans i la reducció de les desigualtats per tothom". La consellera subratlla que el Govern català té més de 500 propostes en aquest àmbit, amb especial atenció a qüestions com combatre la violència masclista, que preveu una partida de més 50 milions d'euros, la que té un major increment.
L'executiu de Salvador Illa està en plenes negociacions per aprovar els pressupostos de la Generalitat. De moment, amb el suport dels comuns i a l'espera d'ERC. "Tenim confiança, estem estenent la mà a tots els grups perquè ens ajudin a aprovar uns bons pressupostos perquè estem convençuts que són els millors per Catalunya", ha dit Menor a Sabadell.