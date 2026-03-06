ARA A PORTADA

Sabadell

VÍDEO | Torna a ploure dintre del Mercat Central: les filtracions d'aigua continuen

Alguns paradistes han utilitzat cubells i paraigües per minimitzar els danys

  • Cubells per recollir l'aigua que es filtra al Mercat Central -
Publicat el 06 de març de 2026 a les 13:56

El Mercat Central de Sabadell ha tornat a viure aquest divendres, 6 de març, una jornada d'incidències per la pluja. Les filtracions d'aigua a l'interior de l'edifici històric s'han repetit quatre mesos després de l'última pluja torrencial i alguns paradistes han hagut de fer mans i mànigues per minimitzar els danys. Cubells i paraigües han tornat a ser protagonistes. Tot i això, les parades han pogut continuar obertes.

Abans de la pluja torrencial del novembre passat, a l'Ajuntament de Sabadell ja s'estava treballant en la solució tècnica per evitar les filtracions, produïdes, sembla segons fonts municipals, perquè una canal no pot absorbir tota l'aigua que baixa en poca estona, s'acumula i acaba passant a l'interior del mercat. Les mateixes fonts confirmen que les obres per solucionar aquest problema encara no han començat i s'espera que s'iniciïn durant les pròximes setmanes.

 

Notícies recomenades