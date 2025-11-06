VÍDEO | Les pluges torrencials arriben amb força a Sabadell a primera hora del matí

Les pluges han arribat amb força aquest matí a Sabadell. Tal com van advertir el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) i Protecció Civil dimecres, la previsió d'intensitat de les precipitacions i les pluges torrencials s'han complert i han obert el dijous a Sabadell i a bona part del litoral català. Davant d’aquesta situació, Protecció Civil va activar l’alerta del Pla Especial d’Emergències per Inundacions (INUNCAT), arran de la previsió d'un episodi de fortes precipitacions i ruixats intensos des de la matinada fins al migdia. El fenomen ha començat a la zona sud i oest de Catalunya i s’estendrà al llarg del matí cap al centre i el litoral, arribant fins a l’extrem nord. Es preveuen xàfecs superiors als 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, que poden anar acompanyats de tempesta, i acumulacions d’entre 40 i 60 litres en mitja hora. De moment, l'activitat a la ciutat es manté, tot i que ja hi ha hagut algunes afectacions des de primera hora del matí i, segons informen des del cos de seguretat, han rebut més d'una vintena d'avisos per diversos motius. Algun pont de la Gran Via ha quedat inundat i tancat, i un parell de cotxes s'hi han quedat atrapats a l'espera d'ajuda dels serveis de suport.
Una de les afectacions té a veure amb la mobilitat. El servei d'autobusos de TUS pateix incidències en algunes línies, amb retards per problemes en trams com els ponts de la Gran Via. Alguns cotxes han quedat completament bloquejats per l'aigua acumulada en aquest punt de la xarxa viària. També al transport públic ferroviari hi ha afectacions a l'R4 de Rodalies, amb el servei aturat entre Sabadell i Terrassa. Des de l'Ajuntament demanen evitar els passos inferiors o punts inundables, així com desplaçaments innecessaris o activitats a l'exterior. Malgrat que per ara no consten danys personals greus, les escenes amb zones inundades pel gran volum d'aigua que ha caigut s'han repetit des de primera hora en diferents equipaments. El Mercat Central -amb goteres-, escoles com el Pau Vila, amb els patis abnegats o instal·lacions del CN Sabadell i el Centenari -on el despreniment d'una petita peça del fals sostre que ha caigut ha obligat a buidar una habitació per prevenció- han experimentat problemes, conseqüència de la tempesta. Fins a les nou, havien descarregat al voltant de 40 litres a la ciutat, segons dades de l'Estació Automàtica de Sabadell.