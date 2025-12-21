La nòria gegant de Cerdanyola observa el Nadal des de les altures

Pocs municipis poden presumir de tenir una nòria gegant operativa durant tota la campanya de Nadal. Un d'ells és Cerdanyola, que consolida aquest any la seva aposta per atraure visitants amb un univers ple d'estímuls visuals al parc del Turonet. "És el segon any que ho fem. És una proposta conjunta amb l'Ajuntament i l'any passat ja vam tenir la nòria, amb un carrusel venecià, que enguany no hi és. A canvi, hi ha un tren encantat", detalla Xavi Olivé, president de Cerdanyola Comerç i Serveis, entitat que impulsa la proposta. L'objectiu és esdevenir un lloc d'interès, amb un desplegament marcat per la il·luminació, la decoració, els espectacles i la restauració. I un photocall per immortalitzar l'experiència.
En veu del responsable, Cerdanyola busca la singularitat. Distingir-se de l'oferta en altres punts, afegint elements que facin agradable l'estada en l'indret. "Que tinguem constància, gaudim de l'única nòria de la comarca. Quan hi puges, permet tenir unes vistes privilegiades de la ciutat i més enllà", diuen aquells que ho han provat. La infraestructura vesteix una programació d'activitats que ha comptat amb concerts com el de la Mushkaa o la Granja de Zenón, que criden l'atenció de veïns de la rodalia. "L'acollida de la ciutadania ha estat molt bona i esperem que es pugui repetir o superar el ritme de l'any passat. Unes 25.000 persones van pagar entrada i vam tenir unes 50.000 visites totals en el recinte", exposa Olivé.
Les fires nadalenques són habituals en les localitats de l'entorn vallesà. Moltes hi són durant un cap de setmana i marxen. Mantenir-la fins al 6 de gener, amb més de vint dies d'obertura, és un plantejament gairebé insòlit per una localitat al voltant dels 60.000 habitants. "Es fan activitats puntuals al llarg de les tres setmanes, des del 13 de desembre". Mentre les escoles estan en marxa, s'obre a les tardes. A partir de la setmana que ve, s'ampliarà l'horari als matins. En dies puntuals, com Nadal, Sant Esteve o Cap d'Any, l'espai es converteix en una alternativa per a les famílies. "La gent aprofita per sortir i troba un reclam aquí. Estem contents de ser-ho", tanca Olivé.
Enguany, l’Ajuntament ha incorporat una nova proposta al programa de Nadal amb la creació del Laboratori de la Fada Alba, un espai d’experimentació i fantasia adreçat a infants convertit en un dels principals punts de trobada d’aquestes festes. El personatge ha guanyat força a la ciutat, ara també en l’espai nadalenc per excel·lència, amb visites gratuïtes en horari de 17 a 20 hores. En definitiva, un ingredient més per assolir un repte clar: el parc del Turonet vol erigir-se en un epicentre de Nadal a la comarca.