Màxima precaució: avís de perill molt alt per ventades aquest dijous

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís per ventades durant aquest dimecres i dijous a Sabadell, el Vallès Occidental i diverses comarques del voltant. Segons informen des del Meteocat, des d'aquest dimecres a la matinada fins a les 19 h del dijous 12 de febrer es preveuen ratxes de vent elevades, a la capital vallesana. El grau de perill de l'episodi és de 6 sobre 6, segons el servei. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (VENTCAT), d'acord amb les previsions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest matí ja s'han dut a terme més d'un centenar d'intervencions a la comarca des de la matinada fins a les 11 h, segons dades oficials dels Bombers de la Generalitat. La previsió del Meteocat, a més, assegura que l'episodi es preveu que continuï dijous de manera extensa i augmenti el grau de perill, sobretot al matí. L'Ajuntament de Sabadell, per la seva banda, ha publicat una prealerta per vent al seu compte d'X i han assegurat que "el comitè d'emergències municipal està seguint de prop el cas".
El fort temporal de vent està deixant aquest dimecres múltiples incidències a Sabadell i al conjunt del Vallès Occidental, una de les comarques més afectades de Catalunya –tan sols per darrere del Barcelonès–, amb 109 trucades al 112 fins a les 11 h. A la ciutat, on les ratxes de vent han sigut notables, principalment a la matinada i a primera hora del matí, s’han registrat caigudes d’arbres, branques, tendals i altres elements a la via pública, així com desperfectes en edificis i afectacions viàries, tot i que sense ferits. Els Bombers han atès centenars d’avisos arreu de Catalunya en una jornada marcada per l’activació de l’alerta del pla VENTCAT i per l’avís de perill vermell previst per a dijous, quan el vent podria intensificar-se encara més amb ratxes superiors als 30 metres per segon.
Protecció Civil ha emès un comunicat exposant que es manté el pla d'emergència i demana extremar la prudència, atès que són "dates que se celebren moltes activitats festives". Per això, demanen que a casa cal plegar tendals, tancar bé portes i finestres, i recollir els objectes que puguin caure de les terrasses i els balcons. Respecte a l'exterior, aconsellen vigilar amb el mobiliari urbà, l'enllumenat, vehicles aparcats, contenidors o arbrat i recomanen "evitar passejar per zones verdes i boscoses". Finalment, en cas de desplaçar-se amb vehicle cal consultar l'estat de les carreteres abans de sortir i extremar les precaucions en les maniobres d'avançament.
Quin temps farà a Sabadell els pròxims dies?
Respecte a les temperatures i la climatologia, sembla que de cara als pròxims dies el sol anirà prenent protagonisme i s'assolirà una estabilitat que fa dies que no veiem a Sabadell, tot i la previsió de ruixats per aquest divendres. Les temperatures augmentaran lleugerament i sembla que a poc a poc es va allunyant el fred intens que va aterrar a Sabadell durant el gener passat. Tan sols durant uns dies, però. Segons la previsió generada pels models meteorològics del Meteocat, aquest dimecres i dijous, les temperatures mínimes baixaran fins als 12 °C, durant la matinada, mentre que les màximes que es registraran tocaran els 18 ºC, a les hores del migdia. A partir de divendres, sembla, tornaran a baixar notablement les temperatures mínimes fins als 6 ºC.