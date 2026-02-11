ARA A PORTADA

Sabadell

Robatori de matinada a la Nova Creu Alta

El CE Sabadell assegura tenir imatge de l'autor dels fets, que hauria entrat al gimnàs del club

  • La Nova Creu Alta, en una imatge d'arxiu
Publicat el 11 de febrer de 2026 a les 12:42
Actualitzat el 11 de febrer de 2026 a les 12:44

El Centre d'Esports ha denunciat a la Policia Municipal de Sabadell una denúncia per un robatori comès aquesta matinada al gimnàs de la Nova Creu Alta, situat al Gol Nord de l'estadi. L'autor dels fets ha destrossat la porta principal d'accés a l'equipament, com s'aprecia a la fotografia publicada pel club, i s'ha endut diverses màquines de l'interior.

El club ha lamentat l'incident a través de xarxes socials i ha assegurat que ja estan treballant amb els cossos i forces de seguretat per identificar la persona responsable. A més, segons apunten des de l'entitat arlequinada, tenen imatges, que ja han traslladat a les autoritats, de l'autor dels fets. El Centre d'Esports reforçarà la vigilància a l'estadi per evitar més incidents d'aquest tipus, que ja havien ocorregut amb anterioritat fa alguns anys.

