ARA A PORTADA
-
Oliu beneeix l’arribada d’Armengol per liderar la “transformació tecnològica” del Banc Sabadell Manel Camps
-
-
L'educació, en vaga a Sabadell: "La sensació a l'escola és frustrant. No arribem a tot" Sergi Gonzàlez Reginaldo
-
-
Alumnes del Samuntada fan arribar a l'Ajuntament millores pel pati: "En dies de molt sol, ens hem posat sota les taules de ping-pong" Sergi Gonzàlez Reginaldo
Suspenen l’activitat educativa i esportiva a Sabadell aquest dijous pel vent
El Govern, que enviarà un ES-Alert aquesta tarda pel fort vent, demana evitar desplaçaments i recomana el teletreball