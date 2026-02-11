ARA A PORTADA

Sabadell

Suspenen l’activitat educativa i esportiva a Sabadell aquest dijous pel vent

El Govern, que enviarà un ES-Alert aquesta tarda pel fort vent, demana evitar desplaçaments i recomana el teletreball

Publicat el 11 de febrer de 2026 a les 13:55
Actualitzat el 11 de febrer de 2026 a les 13:59

La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha anunciat aquest dimecres la suspensió de l’activitat educativa, universitària i esportiva aquest dijous i també la sanitària que no sigui urgent a causa del fort vent. El Govern demana evitar desplaçaments i recomana el teletreball, i aquesta tarda celebrarà una nova reunió per valorar si es prenen mesures addicionals.

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ja havia apuntat aquest matí que no es descartava suspendre l’activitat ferroviària. Protecció Civil enviarà un ES-Alert aquest tarda per informar de les mesures que s’aplicaran. La durada de la resolució que signarà el Govern és des de la mitjanit de dijous fins a les 20 hores del mateix dia.

