El síndic municipal de Sabadell posa l'ull en la gestió de subvencions municipals i el Rebost Solidari

El Síndic de Greuges de Sabadell, Josep Escartin, posa el focus en la transparència, la seguretat jurídica i l’eficàcia en la gestió de les subvencions municipals, així com de garantir el bon funcionament de les entitats beneficiàries. Entre les principals propostes que fa a l'Ajuntament destaca la creació d’un servei d’assistència tècnica efectiva per a totes les subvencions municipals. Aquest servei hauria de facilitar a persones i entitats el coneixement dels procediments d’atorgament i justificació, així com prevenir errors i situacions problemàtiques com les detectades recentment.
El Síndic també reclama recuperar el control material previ a la concessió de subvencions, "en lloc de basar tota la verificació econòmica en auditories posteriors". A més, proposa establir un control concurrent amb les entitats beneficiàries, amb suport tècnic del servei gestor i de la Intervenció municipal, per garantir un control formal i material adequat abans de l’adjudicació. Una altra de les recomanacions és simplificar el llenguatge dels convenis de col·laboració, especialment en els apartats més tècnics, com els relatius a la justificació, perquè siguin comprensibles per a tothom, encara que no es disposi d’assessorament especialitzat.
Pel que fa al Rebost Solidari, el Síndic considera imprescindible garantir-ne la continuïtat i millorar-ne el funcionament. En aquest sentit, proposa que l’entitat pugui adquirir aliments mitjançant la compra directa amb els fons de la subvenció, buscant conjuntament amb l’Ajuntament una fórmula que s’ajusti a la normativa europea i respecti el caràcter social i urgent del servei. Finalment, també recomana trobar un espai adequat, amb la col·laboració de l’entitat, que garanteixi la seguretat tant de les persones voluntàries com de les usuàries que hi acudeixen a recollir aliments.