Homenatjaran Muriel Casals en el desè aniversari de la seva mort

El Teatre La Faràndula acollirà diumenge 1 de març, a les 18 h, un acte d'homenatge a la sabadellenca Muriel Casals en el desè aniversari de la seva mort, el 14 de febrer de 2016. L'esdeveniment està a punt de penjar el cartell de complet, ja que queden poques entrades disponibles. Platea està plena i el primer pis ja s'ha començat a omplir, la qual cosa, a setmanes de l'acte, ha sorprès gratament l'organització, que compta que l'assistència superarà el miler de persones. L'acte l'organitzen Òmnium Cultural Sabadell, Sabadell per la República - ANC, Consell Local de la República Sabadell i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sabadell. L'assistència és gratuïta, però cal reservar invitació al web de Cultura de l'Ajuntament.
La trobada vol seguir el fil de l'acte que ja es va fer el 2019 al Campus Sabadell de la UAB i que també va ser un èxit de convocatòria. En aquesta ocasió, l'homenatge té confirmada l'assistència del president d'Òmnium, Xavier Antich; el de l'ANC, Lluís Llach; el del Consell de la República, Jordi Domingo; l'expresident de la Generalitat Quim Torra; l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el rector de la UAB, Javier Lafuente; la germana de Muriel Casals, Isabel Casals i Couturier; l'economista Xavier Sala i Martín; el propi Xavier Guerrero i Gabriel Fernàndez i tant de la Companyia Elèctrica Dharma com els músics Emerald Buxó (familiar) i Rafael Subirachs. En vídeo també hi participaran la filla de Muriel Casals, Laia Gasch Casals i l'expresident d'Òmnium Jordi Cuixart.
El president d'Òmnium Sabadell, Xavier Guerrero, celebra que la resposta del públic "ha estat impressionant. Gent de la Seu d'Urgell m'ha demanat entrades!". I aquesta anècdota, per ell, reflecteix el que pretén ser l'acte: un homenatge de país que demostra que "la Muriel era molt estimada, representa la unitat de l'independentisme i transcendeix l'entitat on estava vinculada", ja que va presidir Òmnium Cultural del 2010 al 2015 i també va ser diputada de Junts pel Sí i en el moment de traspassar presidia la comissió d'estudi del procés constituent. Tot i que va néixer a Avinyó (França) l'abril del 1945 per l'exili del seu pare, Lluís Casals, el Nadal d'aquell any ja el va passar a Sabadell, on vivien els avis paterns, i la família no va poder tornar a la ciutat natal. Economista de formació, va elaborar i participar en diversos estudis sobre l'economia i la indústria tèxtil catalana i sabadellenca, entre altres temes. A la UAB, va ser professora del departament d'Economia i d'Història i vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació.
Per la seva part, la sabadellenca Nohemí Zafra, vicepresidenta de l'ANC, també posa en valor que diferents entitats i institucions s'hagin entès per fer l'homenatge: "Totes les entitats estem d'acord i anem a l'una, la gent activista i de carrer, i només ho pot aconseguir una persona com la Muriel. Parlis amb qui parlis té un sentiment positiu cap a ella". L'acte, diu, permetrà conèixer les diferents facetes que va tenir, tant en l'àmbit personal i familiar, com en l'activisme i la tasca social i el compromís amb el país. "Serà un dia per recordar i tots el gaudirem moltíssim", confia la sabadellenca.
Pendents del nomenclàtor
Guerrero recorda que farà 10 anys de la mort de Casals i "Sabadell encara no ha dedicat a la Muriel un carrer o una plaça en un espai principal, no dic al centre, però que si és un barri no sigui en un carreró sinó en un lloc destacat del barri". La Junta de Portaveus ja va aprovar el 27 de febrer de 2020 una proposta d'ERC en aquesta direcció. "A Sabadell, menys del 10% de carrers estan dedicats a dones, que no posin cap excusa per no haver-ho fet ja perquè no n'hi ha", finalitza el sabadellenc. A títol pòstum, Casals va rebre el 2016 la Medalla d'Or de la Generalitat i, el 2020, la Medalla al mèrit ciutadà de l'Ajuntament de Sabadell.