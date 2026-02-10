Un metge de Sabadell nega transferències a comptes andorrans pel cas Pujol

Diversos testimonis van assegurar aquest dilluns a l'Audiència Nacional que desconeixien que els seus comptes bancaris a Andorra havien estat utilitzats per fer pagaments o cobraments des d'altres comptes andorrans de Jordi Pujol Ferrusola. José Luis Iriarte, metge de Sabadell, va declarar que no recorda haver fet cap transferència des d’un compte bancari a Andorra cap a un compte de Jordi Pujol Ferrusola, tot i que a la causa consta una operació de l’any 1994 per valor de 25 milions de pessetes (uns 150.000 euros). El testimoni va assegurar que no tenia cap relació amb el fill gran de Jordi Pujol i Soley. Iriarte va admetre que l’any 2012 va regularitzar un compte a Andorra amb un saldo de 460.000 euros, però va afirmar que desconeixia completament l’operació investigada. La seva filla, que va passar a ser cotitular del compte a partir de l’any 2000, també va negar reconèixer aquesta transferència.
D'altra banda, un empresari tèxtil de Terrassa va declarar que disposava d’un compte a Andorra compartit amb dos socis, però va negar tenir coneixement d’haver rebut 30 milions de pessetes l’any 1993 procedents d’un compte de Mercè Gironès, exparella de Jordi Pujol Ferrusola. Segons va explicar, no recorda aquesta operació ni haver mantingut cap relació comercial amb el primogènit de l’expresident de la Generalitat de Catalunya. Un dels seus socis va admetre que coneixia la família Pujol Ferrusola, però també va negar reconèixer aquest ingrés i va assegurar que mai van tenir cap negoci conjunt amb el fill gran de Jordi Pujol i Marta Ferrusola.
A la sessió també va comparèixer un lletrat i consultor jurídic andorrà que va explicar que compartia un compte amb dos socis per cobrar honoraris com a advocats del govern d’Andorra. Va detallar que els saldos del compte eren reduïts i que, com a màxim, hi havia uns 9.000 euros que es repartien a parts iguals. Per aquest motiu, va negar haver rebut mai 90 milions de pessetes procedents de Pujol Ferrusola i va afegir que fa més de trenta anys que no manté cap relació amb aquest compte. Aquestes declaracions s’afegeixen a les d’altres testimonis que van assegurar no saber que tenien comptes oberts a Andorra o que aquests haguessin estat utilitzats per fer pagaments o cobraments amb comptes de Pujol Ferrusola.