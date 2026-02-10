Yovana Garfias, la veu del Perú a la Campanya Mans Unides 2026

La Campanya Mans Unides 2026 té enguany una veu que arriba des del Perú. Yovana Garfias és la directora de l’Àrea Lima de FOVIDA (Fomento de Vida), i està visitant Catalunya com a sòcia local de la campanya. La seva presència té l’objectiu d’explicar una realitat marcada per la inseguretat alimentària, el canvi climàtic i les desigualtats socials, però també per la força transformadora de les dones. L’entitat, fundada el 1984, és sense ànim de lucre i manté una relació de cooperació amb Mans Unides des de 1996, amb gairebé tres dècades de treball conjunt en projectes de desenvolupament sostenible.
La campanya d’aquest any porta per lema “Declara la Guerra a la Fam”, en un context global on els conflictes armats i les crisis socials es multipliquen. Com explica Concepció Cabanes, responsable de MMUU Sabadell, “no sortim d'aquest cercle; la pobresa, la fam i les desigualtats porten a conflictes, i amb els conflictes s’arriba a la pobresa, a la fam i a les desigualtats”. En aquesta realitat, la figura del soci local és clau, perquè així, Mans Unides treballa directament amb entitats arrelades al territori, sense intermediaris, garantint així una relació directa amb les comunitats beneficiàries i una gestió transparent dels recursos.
Yovana Garfias coordina el projecte “Famílies construint resiliència comunitària davant la inseguretat alimentària i el canvi climàtic” en zones periurbanes del sud de Lima. Garfias assenyala que Perú és un país de gran riquesa cultural i geogràfica, amb costa, serra i selva, però que conviu també amb profundes desigualtats socials. El projecte treballa amb 210 famílies de set comunitats situades als districtes de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador i San Juan de Miraflores. L’objectiu és millorar l’accés a aliments de qualitat mitjançant horts urbans amb enfocament agroecològic. A més, la iniciativa enforteix el teixit comunitari. Els horts són espais de producció, però també d’organització, tot liderat per dones. La coordinadora subratlla que “el projecte afirma el lideratge de les dones, especialment en contextos on elles mateixes pateixen violència i fan molt treball no remunerat”. Tot i assumir sovint les feines més precàries i sostenir la llar, són elles qui encapçalen els comitès de gestió, impulsen propostes davant les municipalitats i defensen el dret a l’alimentació.
Des de Mans Unides de Sabadell, amb més de cinquanta anys de trajectòria, recorden que més enllà dels focus mediàtics, hi ha desenes de conflictes invisibilitzats que condemnen milions de persones a la pobresa i la inseguretat alimentària. Cabanes remarca que “tots aquests conflictes roben el futur de moltes persones. La pau és necessària per lluitar contra la fam, contra la pobresa, contra les desigualtats”.