Més adopcions de gats al refugi d'animals: l’èxit del cat cafè de Sabadell

La Lliga Protectora d’Animals de Sabadell ha tancat l’any 2025 amb un regust agredolç: tornen a haver-hi més abandonaments que sortides, però creix lleugerament l’adopció, impulsada per l’èxit del Momotaro Cat Cafè. La protectora ha estat llar de 734 nous animals més durant l’any –451 gats i 283 gossos–, pràcticament els mateixos que van entrar el 2024. Una mitjana de dos animals perduts o abandonats al dia i la xifra més baixa d’entrades de gats i gossos de la darrera dècada, podi compartit amb les entrades de l’any 2024. Pel que fa a les sortides, 679 gats i gossos han trobat família o han estat recuperats pels seus propietaris. Encara ara entren més animals al refugi dels que troben casa.
Els protagonistes d’enguany han estat, indubtablement, els gats: les adopcions han augmentat un 15%, amb 379 gats que ja tenen llar. En total, 50 gats més han trobat una llar definitiva respecte a l’any anterior. L’increment en les adopcions felines no és casual. La clau ha estat la col·laboració amb el Momotaro Cat Cafè, tal com exposen des de la protectora, un projecte que ha ajudat a donar visibilitat especialment als gats adults, sovint els més oblidats en els processos d’adopció. Gràcies a aquesta iniciativa, un total de 70 gats han estat adoptats durant el 2025. “És un canvi molt important, perquè els gats adults solen tenir més dificultats per sortir en adopció”, explica Claudia Matheja, des de la protectora. “A través del cafè, les persones poden conèixer-los en un entorn tranquil, veure com són realment i crear un vincle abans de prendre la decisió”. Es tracta d’una cafeteria on viuen gats adults procedents de la protectora, i l’espai actua com un aparador que els visibilitza.
Si mirem la fotografia sencera de la situació a la protectora, s’han formalitzat 524 adopcions de gats i gossos, un augment del 6%. Mentre que s’adopten un 15% més de gats, els gossos ho han tingut més difícil el 2025: les adopcions queien un 10%, amb només 145 gossos que trobaven llar. A banda, 89 animals han perdut la vida al refugi durant l’any. La protectora ha acabat l’any amb 34 animals menys que a l’inici de 2025.
Abandonaments a la baixa
L’evolució anual no és del tot pessimista: basant-nos en l’històric de la darrera dècada, es constata una tendència general a la baixa en el nombre d’animals que entren al refugi. Després d’anys amb pics molt elevats —superiors als 800 i fins i tot 900 animals anuals entre 2013 i 2016—, les entrades s’han anat reduint progressivament fins a situar-se al voltant dels 700 animals els darrers dos anys, el registre més baix de tota la sèrie.
Alhora, les adopcions es mantenen en xifres relativament estables, amb oscil·lacions però sense grans caigudes. La xifra més elevada es va registrar tot just fa una dècada, l’any 2016, quan les adopcions fregaven pràcticament els 700 animals. “Quan hi ha menys entrades, hi ha menys adopcions. Els cadells no hi ha dificultats perquè trobin família, però els gossos amb malalties, geriàtrics o gossos potencialment perillosos (GPP) es converteixen en residents de llarga estada”, assenyala la responsable del refugi.
Els efectes de la pluja també arriben al refugi
La Protectora d’Animals de Sabadell preveu un 2026 amb importants reptes per millorar les instal·lacions i garantir el benestar dels animals. Les pluges cada cop més intenses han provocat inundacions en patis i camins, fet que obliga a fer una canalització d’aigües pluvials sota paviment, amb un cost elevat, així com a modificar desguassos per evitar riscos sanitaris. També es preveuen millores en paviments perquè els gossos no estiguin constantment mullats, la substitució dels palets per llits de plàstic més higiènics i la creació d’una zona de perruqueria canina equipada amb banyera, assecador i mobiliari adequat. A tot això s’hi afegeixen necessitats bàsiques constants —morrions, mantes, llaunes per medicar, pinsos medicats— i despeses veterinàries molt elevades per diversos gossos greument malalts ingressats en hospitals externs. Des de la protectora fan una crida al suport de la ciutadania per poder continuar oferint una atenció digna als animals abandonats de Sabadell.