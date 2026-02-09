ARA A PORTADA
La manca d'il·luminació als carrers de Sabadell, una assignatura pendent: "Em fa por tornar a casa sola" Jan Cañadell Puigmartí
"La il·luminació és un tema essencial de gestió municipal, al mateix nivell que la neteja o la seguretat" Jan Cañadell Puigmartí
L'epilèpsia, una condició carregada de desinformació: "Et sents apartada perquè hi ha molts prejudicis" Sergi Gonzàlez Reginaldo
Els sindicats tanquen un acord amb el Ministeri per desconvocar la vaga ferroviària
Les aturades a Rodalies havien de prolongar-se fins a dimecres