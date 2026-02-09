ARA A PORTADA

Els sindicats tanquen un acord amb el Ministeri per desconvocar la vaga ferroviària

Les aturades a Rodalies havien de prolongar-se fins a dimecres

Publicat el 09 de febrer de 2026 a les 15:54

Els sindicats CCOO, UGT i Semaf han tancat un acord amb el Ministeri de Transports per desconvocar la vaga ferroviària que ha començat aquest dilluns i que havia de prolongar-se fins dimecres. La trobada, que ha durat unes quatre hores, s’ha citat poc després que arranqués una aturada general del servei que ha generat cancel·lacions i endarreriments a la xarxa d’alta velocitat i als serveis de Rodalies de Catalunya i Madrid. En sortir de la reunió, els sindicats han confirmat la intenció de suspendre la protesta després d’arribar a un pacte al voltant de la petició de més personal i d’inversions en manteniment i seguretat que havien plantejat al ministre Óscar Puente.

“Hem arribat a un acord de desconvocatòria que creiem que és històric per al ferrocarril”, ha explicat el secretari general de Semaf, Diego Martín, en sortir de la trobada. Tal com ha ressaltat, el pacte inclou la millora de la inversió en infraestructures i seguretat, així com la contractació de més personal. “Parlem de molts milions”, ha afegit, abans de destacar que l’acord és extens i que s’ha d’explicar bé a treballadors i ciutadania. Tal com ha dit el representant sindical, ara s’iniciaran els tràmits per desconvocar la vaga a les empreses afectades per les aturades. “La firma de l’acord és la desconvocatòria de les aturades”, ha concretat. A més, ha explicat que el govern espanyol -també el Ministeri d’Hisenda- ha aprovat l’increment de la inversió, que ha xifrat en “més del 50%” en manteniment ferroviari.

